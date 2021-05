$!Delta Soto ha sido una de esas mujeres imprescindibles de la cultura dominicana

El fallecimiento este lunes de la destacada actriz y maestra, Delta Soto enlutó a los protagonistas del teatro. A sus 83 años batalló contra un cáncer, sin embargo, fue el mortal virus de la COVID-19 quien le quitó la vida en un centro hospitalario del Distrito Nacional.

Delta Soto entregó su vida al teatro y también desempeñó un rol estelar en la revuelta de abril de 1965 y era integrante del movimiento 14 de Junio. Fue locutora de la emisora clandestina, a través de la cual los revolucionarios llevaban su mensaje a la comunidad.

Entrañables amigos y compañeros de labores en el teatro han lamentado su pérdida y elogiado sus a-portes, que tanto ella como su también fallecido esposo, Rafael Villalona, desarrollaron a favor del país.

La gestora, actriz, hoy directora del Consejo Nacional para la Niñez, Paula Disla, habló de la relación que mantuvo con Delta Soto y la marca que dejó en su vida.

“Conocí a Delta cuando recién me graduaba de la escuela de teatro, prácticamente sin experiencia profesional y tuve la oportunidad de ser parte del elenco de la obra 1789, protagonizada por ella, en la que tuve un papel estelar bajo su acompañamiento actoral. Más que una maestra de la actuación, Delta nos deja tantos valores como teatrista; a mí en lo personal me enseñó esquemas de la producción artística que todavía, 20 o 30 años después son creativos y novedosos”, manifestó Paula Disla.

La actriz recordó que Delta era una persona revolucionaria y recordó que fue ella la que contribuyó a cambiar la mentalidad de los teatristas cuando estos acudían a buscar patrocinio en el sector oficial o estatal. “Era generadora de cualquier idea revolucionaria y una frase como la que me quedo de Delta, y es que cuando solicitábamos patrocinios realmente se le pedía una colaboración, pero ella nos enseñó que quien patrocinaba no colaboraba, porque le estamos dando la oportunidad de poner nuestro buen nombre asociado a su marca. Y eso ayudó mucho a que mi generación resaltara el valor que es la creación teatral y artística. Delta Soto también fue una aguerrida, fue la voz de la Revolución del 14 de junio, Delta la rebelde y luchadora junto a su marido (el también fallecido dramaturgo Rafael Villalona), era la fuerza que movía en Nuevo Teatro, sin bajar la cabeza, sin doblarse, sin mirar hacia atrás. Ese es el mejor mensaje. Todos los que pasamos cerca de Delta nos quedamos con esa actitud de no callar y entender que el teatro es una especie de sacerdocio donde si no tenemos una mística, no vamos a poder expresar ante un público lo que queremos decir con nuestros sentimientos”, Paula Disla

Para la actriz y directora, Elvira Taveras, con su fallecimiento el arte dominicano pierde a una excelente intérprete y maestra. “También el país despide a una ciudadana ejemplar, luchadora constitucionalista, publicista y promotora cultural, cuya labor ha impactado la formación de varias generaciones de teatristas criollos. Yo misma soy fruto del proyecto que emprendieron ella y su esposo Rafael Villalona en la década del 80 en el Centro de la Cultura de Santiago, edificando una agrupación teatral estatal modélica que ha fructificado y lo seguirá haciendo en el futuro. En medio del dolor que la pérdida de una persona tan querida, admirada y valorada produce, doy gracias y aplaudo de pie”, aseguró Taveras.

Carlos Espinal, actor y director del Teatro Nacional, señaló que Delta Soto fue una de de las pesonas que lo inspiró en su carrera. “Estoy muy apenado por su partida. Como le manifesté, en varias ocasiones, Delta fue una inspiración en mi carrera, ejemplo como la gran actriz, la mujer comprometida con su patria, con su arte, con su compromiso social y político. Hemos perdido a una gran actriz, activista y maestra. Nos llena de orgullo haber compartido la misma patria.Estoy muy triste”, dijo Espinal.

La actriz y directora María Castillo fue muy cercana a Delta y a Rafael Villalona. “Esta fue una mujer que se destacó no solamente en su carrera artística, fue una mujer que aportó a la lucha, no solo desde el 14 de junio, sino que también fue una defensora de los derechos humanos, de las luchas sociales de nuestro país. En cuanto a la actriz, a la amiga, a la compañera, pasamos un tramo largo en Nuevo Teatro y fuera de él, compartimos no solo desde el escenario. Fue actriz de muchos de mis montajes, fue actriz en la obra La Gaviota, compartimos en los montajes de Rafael Villalona. Viajes, alegrías, desgarramientos. Para mí era alguien muy cercano, especial y que siempre llevaré en mi corazón. Hoy el teatro está de luto, yo me siento afligida con todo esto. Delta era una de esas mujeres imprescindibles en la historia de la cultura dominicana”.