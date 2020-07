$!Demi Lovato se compromete con su novio Max Ehrich

Demi Lovato anunció que comprometió en matrimonio con su novio, el actor Max Ehrich. La intérprete de “Sorry Not Sorry” compartió varias imágenes, donde la vemos al lado de su futuro esposo en la playa y escribió un emotivo texto dedicado a él.

“Sabía que te amaba en el momento en que te conocí. Es algo que no puedo describir a nadie que no lo haya experimentado de primera mano, pero afortunadamente tú sientes lo mismo”, se lee en las primeras líneas del mensaje de Demi.

“Nunca me he sentido tan incondicionalmente amada por alguien en mi vida (aparte de mis padres). Nunca me presionas para que sea otra cosa que yo misma. Y me haces querer ser la mejor versión de mí misma”, señala Lovato, y confiesa sentirse honrada en “aceptar tu mano en matrimonio”.

“Te amo más de lo que un subtítulo podría expresar, pero estoy feliz de comenzar una familia y una vida contigo. Te amo para siempre. Mi compañero. ¡Aquí está nuestro futuro!”, añadió la cantante estadounidense.

Bisexual

Hace unos años la artista se declaró como sexualmente fluida, es decir, que se deja llevar por lo que siente independientemente de si la persona es hombre o mujer.

La cantante señaló que antes de decirle al mundo que era bisexual, quiso compartirlo con sus padres. Demi Lovato está muy unida a su familia y para ella era muy importante lo que ellos pensasen. Ahora ha compartido su experiencia en una entrevista con Andy Cohen en su programa de radio, explicando cómo fue y cómo se sintió.

“No le dije oficialmente a mis padre que había la posibilidad de que terminase con una mujer hasta el año 2017”, ha explicado. “Fue algo muy emotivo pero también muy hermoso. Después de haberlo hecho, aún temblaba y lloraba. Me sentí abrumada. Tengo unos padres increíbles. Fueron super comprensivos”, añadió.