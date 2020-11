$!Depresión y ansiedad; la otra cara del éxito de los artistas

La ansiedad se relaciona con la prevención del paciente respecto al futuro, con un temor a que se produzcan las consecuencias desagradables que se presuponen van a suceder. La depresión, por el contrario, tiene que ver con una minusvaloración del propio paciente y una tristeza profunda en el momento presente. Estos padecimientos atacan con frecuencia a los aristas, quienes por su profesión se ven constantemente expuestos a las críticas y sus fanáticos demandan siempre lo mejor, sin perdonar un fracaso. No importa la fama que tengan los artistas pueden llegar a tocar fondo si no cuentan con un equipo adecuado y miembros de sus familias que los cuiden, protegen y les ubiquen firmemente en la tierra. Según los estudios internacionales, la depresión es el diagnóstico psiquiátrico y psicológico que describe un trastorno del estado de ánimo, transitorio o permanente, caracterizado por sentimientos de abatimiento, infelicidad y culpabilidad, además de provocar una incapacidad total o parcial para disfrutar de las cosas y de los acontecimientos de la vida cotidiana (anhedonia). Cada vez más personajes famosos se deciden a hablar en público sobre sus problemas de salud mental. En un intento por normalizarlas y ayudar a que quienes las padecen busquen ayuda, un sinfín de rostros conocidos han hablado abiertamente de ello. Selena Gomez: Debido al lupus, la enfermedad que sufre, la cantante ha tenido graves consecuencias como la ansiedad y depresión, al grado de tener que ingresar a un centro de rehabilitación. Demi Lovato: La cantante ha confesado que tuvo un pasado oscuro del que ya se recuperó. Sufría de anorexia, bulimia y bipolaridad, y debido a esto, sufrió de fuertes depresiones, por lo que ingresó a rehabilitación. Mara Wilson: La actriz de Matilda dijo: ‘Siempre tendré esos problemas, al menos ahora sé de ellos, y así los reconozco: esto que ahora siento no está bien, es parte de mi desorden y es insano.’ Aunque nos enacantó su mega película, Mara confesó que hubiera sido muy infeliz si hubiera seguido en el mundo de la actuación. Anne Hathaway: La actriz reveló que antes de darle vida a Mia en El Diario de la Princesa, sufrió de depresión y ansiedad. Lele Pons: La cantante e influencer reveló en un documental que sufre cuatro trastornos mentales. Trastorno obsesivo compulsivo TOC, Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad, Síndrome de Tourette y Depresión. Y, como e lógico, batallar con ello no es nada fácil. “Mostrarme al mundo como una persona que batalla con enfermedades mentales da miedo, pero nunca va a ser algo de lo que me sienta avergonzada”, confiesa Lele Pons quien además explica un episodio de su infancia que pone los pelos de punta: cuando era pequeña se tapaba la cara con una almohada y pasaba un minuto sin respirar.

Justin Bieber: El año pasado el cantante reveló que estaba pasando por un momento difícil debido a la depresión que lleva arrastrando años a causa de la fama. El artista dijo que ha encontrado en su esposa Hailey Baldwin un gran refugio, pero no es suficiente y también está recibiendo ayuda profesional, según confirma la revista People. Ariana Grande: La cantante y actriz se vio forzada a cancelar una de sus presentaciones en el 2018, debido a sus constantes ataques de pánico por la ansiedad y la depresión. "Hola mis amores. Es hora de ser sincera. Mi depresión y ansiedad han estado en su punto más alto últimamente. He estado dando todo lo que tengo y tratando de empujar lo más fuerte que puedo y enmascararlo. Desearía tener control sobre estos ataques, pero como entiende cualquier persona con ansiedad o depresión, a veces solo puedes operar en sus términos y no en los tuyos". Cara Delevingne: La modelo dijo: "sufro de depresión y me convertí en modelo en una época muy difícil en la que no me quería. Soy muy afortunada de tener las oportunidades de trabajo que tengo, pero solía usar al trabajo como una forma de escape y terminaba completamente agotada. Zayn Malik: El cantante reveló su problema de ansiedad y depresión de la siguiente manera: "Por desgracia, la ansiedad que me ha perseguido a lo largo de los últimos meses en las presentaciones en vivo ha consumido una parte de mí...con la magnitud del evento, he sufrido la peor ansiedad de mi carrera. No puedo disculparme lo suficiente, pero quiero ser honesto con todas las personas que pacientemente esperaban para verme, prometo que haré todo lo posible para hacer frente a esto y a todo el mundo que he decepcionado hoy. Sé que las personas que sufren de ansiedad van a entenderlo y espero también lo mismo de aquellos que no pueden identificarse con mi situación". Camila Cabello: La estrella asegura que sufre de estos terribles ataques de ansiedad constantemente, y en una ocasión hasta tuvo que retirarse del escenario para tranquilizarse. Shawn Mendes: El novio de Camila Cabello, confesó con su hit “In My Blood”, su lucha contra la ansiedad, y al mismo tiempo lo hizo un himno para todos aquellos que también luchan contra este trastorno mental.

Britney Spears: Por años, la cantante atravesaba por un gran momento de depresión y confusión en su vida, además de que fue diagnosticada con un cuadro de bipolaridad, mismo que hizo que Britney ingresara al hospital psiquiátrico, por primera vez, en 2007. Anahí: La exRBD reveló el lado más cruel de ser estrella infantil. La artista confesó que sufrió depresión, ansiedad y tuvo que hacer muchos sacrificios. “No te podías enfermar, porque si te enfermabas y no llegabas a un llamado al teatro o a la novela, entonces ya no eras profesional, y yo me acuerdo que eso a mí me atormentaba mucho de chiquita. Creo que esto nunca lo había contado”, confesó la actriz mexicana. "Y de pronto, tengo que decirlo también, de pronto creo que hubo momentos que los sufrí mucho, más de lo que llegué a disfrutarlos, y eso no estaba bien”, reconoció.

En la música urbana Los cantantes de música urbana exhiben en sus canciones la opulencia y lo felices que son con sus vidas llenas de fiestas, joyas, bailes y bebidas. Sin embargo, la tristeza se adueña de ellos cuando están solos en sus cuartos de hoteles. Becky G: La cantante estadounidense Rebbeca Marie Gómez, mejor conocida como Becky G, habló acerca de su salud mental y todos lo problemitas que tuvo que enfrentar al trabajar en la industria de la música desde que era adolescente. “Trabajar en esta industria desde tan jovencita, te puede afectar de muchas maneras y afortunadamente mis papas no tomaron el rol de mánagers, sino que eran mis padre y les agradezco mucho eso, porque pase por momentos difíciles, como cuando tuve depresión y mi primer ataque de pánico “, explicó la artista a Show Biz. Becky también dijo que su primer achaque con su salud mental vino a la corta edad de 14 años y que el apoyo de su familia la ayudó a superarlos. J Balvin: El artista confesó que ha padecido depresión y ansiedad. ... El cantante paisa J Balvin sorprendió a sus seguidores con una publicación en sus redes sociales en la que asegura entender a quienes padecen ansiedad y depresión porque, en sus palabras, lo ha vivido.

"Aunque se vea de color muchas veces está oscuro por dentro, pido por la salud mental de todos los que la necesitamos, la ansiedad y la depresión son una realidad, no tengan miedo a aceptarla y buscar ayuda profesional, se lo que se siente, lo vivo y entiendo a quienes lo padecen", dijo Balvin. Anuel AA: El cantante puertorriqueño confesó que quiere darse un tiempo fuera de la música para dedicar tiempo para él. "La fama me da ansiedad, a veces hasta depresión". “Nos vemos en los Grammys y después, no sé, no quiero cantar más”, expresó el artista puertorriqueño en una imagen que utilizó como su avatar en Instagram. Ozuna: Otro que sorprendió a sus fanáticos anunciado un cese en la música fue "el negrito de ojos claros". El artista puertorriqueño Ozuna, una de las grandes estrellas del movimiento urbano, dijo que se retira de la música hasta que todo vuelva a la normalidad y pase la crisis del coronavirus. El anuncio del cantante tomó por sorpresa a los seguidores del artista, quien recientemente estrenó su cuarto álbum de estudio ENOC. “Me voy a retirar hasta que todo vuelva a la normalidad”, escribió el intérprete urbano en su cuenta de Twitter ante la ansiedad del coronavirus. Bad Bunny: El cantante sorprendió a sus fans al presentar un tema que habla sobre la depresión y el suicidio titulado "Si veo a tu mamá". “A veces la gente no entiende, no ven lo que tú ves. Ser diferente no es malo, eso es lo que nos hace iguales, eso es lo que nos hace humanos”, escribió en sus redes.

En una entrevista con Santiago Matías, detalló el proceso que lo mantuvo sumido en la tristeza. “Ese proceso fue más de que ya no podía, estaba saturado... no me sentía bien, no estaba contento con lo que estaba haciendo, estaba siendo infeliz, ¿me entiendes?, con tanto éxito alrededor, logrando muchas cosas, mis sueños, etcétera... pero no me lo estaba disfrutando, entonces decidí alejarme de todo”, expresó.