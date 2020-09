$!Dianabell Gómez acusa a Mirabal de llamar a programas para que le “cierren las puertas”

La presentadora de televisión Dianabell Gómez acusó a Franklin Mirabal, con quien se casó hace más de un año y se separó recientemente, acusó al cronista deportivo de asediarla, al llamar a “todos los programas” y páginas de farándulas que ella frecuenta para difamarla a fin de que no le den oportunidades.

Gómez, de 26 años de edad, hizo la denuncia en Instagram en donde afirma que Mirabal, de 53, se ha empecinado en destruir su carrera.

“Entonces tú #franklinmirabal estás llamando a todos los programas que yo he frecuentado y llamado a las diversas páginas de farándula para difamarme, que no me den oportunidad alguna y bloqueen de todos lados. Hagas lo que hagas, llames a quien llames no se te va a dar, chantajeándome con todos”, afirmó la presentadora.