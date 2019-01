$!“Divertido con Jochy” cancela entrevista a actriz Gaby Spanic por llegar tarde

La popular actriz venezolana Gaby Spanic mostró este domingo su malestar por no haber podido participar en el programa “Divertido con Jochy”. La artista está en el país para promocionar la comedia “Divinas”, que lleva a escena junto a Alicia Machado, Patricia Monterola y Sonya Smith.

Spanic dijo que el productor del programa, Ricardo Santos, le comunicó que no sería entrevistada porque llegó con retraso al programa, lo cual acepta que fue así, pero explicó que el avión en que arribó a la República Dominicana lo hizo en la madrugada y que ella estaba en el canal faltando dos horas para concluir el programa, por lo que entiende que había tiempo para hacer el trabajo.

La actriz, famosa por protagonizar varias telenovelas, tales como “Tierra de Pasiones”, “La Usurpadora”, “Prisionera”, “La Venganza” y “La Intrusa”, entre otras, calificó de poco amable e intolerante al productor del programa. Dijo también que éste prácticamente la “corrió” del lugar.

Gabriela Helena Spanic Utrera, nombre de pila de la actriz y cantante, hizo público el incidente en su cuenta de Instagram @GabySpanicTV junto a un vídeo que grabó en el edificio que aloja los canales del Grupo Telemicro.

“Mis ángeles amados, estoy en República Dominicana porque vine a promocionar #DivinasMX y aunque estaba fascinada con la invitación a @divertidojochy la realidad es que después de un vuelo madrugador interminable, terminamos llegando al canal para encontrarnos con un productor @rickysantos15 poco amable que aún estando en el canal y faltando casi dos horas para concluir el programa me dijo que no saldría al aire. ¡Prácticamente me corrió, eso se llama intolerancia y falta de respeto! Lamento mucho lo ocurrido porque sé que el amor que siento por mis dominicanos es correspondido. A ti querido @jochysantos espero tener la oportunidad de conocerte pronto”, texto publicado por Spanic.

Desde que hizo público el incidente, la actriz comenzó a recibir mensajes de apoyo de seguidores dominicanos.

