$!Dolphy Peláez: “No he superado el asesinato de mi padre”

A más de 10 años de la muerte de su padre el humorista Milton Peláez, la comunicadora Dolphy Peláez, dice que aún no ha superado su muerte, “Bueno esta es la fecha que yo no supero, yo no te puedo decir yo superé eso”, dijo.

Indicó que seis meses antes de la muerte a destiempo de su padre hicieron las pases y que nunca se habría perdonado si esa reconciliación no se habría dado.

“Yo le doy muchísimas gracias a Dios porque yo creo que nunca me habría perdonado el hecho de no haberle hablado a mi papa, y haber quedado enemiga”, expresó Dolphy.

En otro orden la comunicadora dijo que en el caso de Figueroa Agosto donde también se vio involucrada su hermana Mery Peláez, ella fue muy perseguida.

“Cuando el caso de Figueroa Agosto, ni a Figueroa Agosto ni a Sobeida ni a nadie que tenía que ver con la droga, lo persiguieron más que a mí y a mis tres hijos”, aseguró en “Más Cerca” que se transmite de lunes a viernes a las 7:00 de la noche por Studio 88.5 FM.

Pelaez, quien fue ntrevistada en el programa Más Cerca que se transmite por Studio 88.5 y YouTube bajo la conducción de Anibelca Rosario, Marisol Mendoza, Dary Terrero y Hansel García, agregó que era seguida por dos motores con cuatro guardias, y armas largas a donde quiera que iba, por lo que se vio obligada a renunciar a la patria potestad de sus tres hijos para protegerlos.

Según informaciones de la época, el humorista murió en 2006, luego que había ido a la casa de su presunto matador, Plutarco González, a cobrar una deuda de alrededor de RD$450,000.

Diez años después, en 2016, se informó que Plutarco Ernesto González, condenado por la muerte del comediante murió en prisión a consecuencia de un cáncer.