Don Francisco: "Tuve que hacer muchas cosas para mantenerme frente al público"

"Durante los años que trabajé en la televisión, alguna vez, hace veinte años atrás, tuve que hacerme un arreglito, cosa que hoy en día no me haría, tuve que hacerme muchas cosas para poder mantenerme frente al público, hoy día también quiero mantenerme frente al público pero diciendo quién soy hoy en día", dijo sincero.

Con un look diferente y a punto de cumplir 80 años,Don Francisco reveló las vicisitudes que tuvo que pasar para mantener al aire el espacio televisivo Sábado gigante.

"Soy un hombre que voy a cumplir 80 años que quiere hacer cosas que le gusta hacer. A veces uno en su vida profesional tuvo que hacer cosas que no le gustaron, pero las hacía, hoy día prefiero hacer lo que me gusta", explicó.

Como recoge la revista People en español, el animador más famoso de la televisión hispana, no tuvo reparos en decir que de niño fue perseguido y maltratado físicamente por algunos compañeros en la escuela debido a sus raíces. "Estaba asustado, a mis padres no les dije lo que me había pasado", explica de ese momento tan duro.