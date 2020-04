$!Don Miguelo se va en elogios para El Lápiz Conciente

Al ahondar en el tema, Don Miguelo reveló que su actitud de respeto y admiración por el Lápiz le costó una enemistad con un antiguo mánager, cuyo nombre no reveló.

“Y también me eché enemistades con un mánager que yo tenía, porque el mánager mío no era de esa persona que eran visionaria y pensaba que si Lápiz se pegaba más que yo en algún momento, yo ya no iba a existir y yo le decía, no porque tú no sabes si cuando él (Lápiz) se peque ahorita y yo baje, él me da un break”.

“Y sabes cómo es la vida, cuando en un tiempo yo bajé, yo grabé dos canciones con Lápiz, que se llama una “Loco, están equivocado” y otra que se llama “La fama”. Eso es para que tu veas que la carretera tiene dos vías”, agregó.

Esa parte de la entrevista, la cual fue virtual debido al distanciamiento social que se lleva en el país para evitar el contagio de coronavirus COVID-9, fue compartida por el artista en su cuenta de Instagram, lo que le valió varios mensajes de apoyo.

Abajo el video de la entrevista.