Eddy Herrera, un romántico de toda la vida

Su vínculo con Solís

La música del ya fallecido artista la conoció a temprana edad. De hecho influyó de alguna manera para que en sus inicios abrazara el bolero y la balada. “En los primeros 20 años de mi vida artística yo era un cantante romántico, porque desde los nueve años ya tenía una guitarra. Mi papá estaba postrado en una silla de ruedas y recuerdo que lo escuchaba todos los fines de semana, luego llegó un momento que me pedía que le cantara las canciones de Javier Solís, le encantaban todos sus temas” narra el cantante.

El artista recordó además que en su natal Santiago participó en un festival de la voz y que fue junto al maestro Wilfrido Vargas que comenzó a interpretar merengue.

“Sentía la necesidad de retamar la pasión por el bolero. Esto se da gracias a la iniciativa del empresario Nelson Estévez del sello disquero Juan & Nelson, quien me habló que tenía un proyecto para retomar el negocio conmigo. Me puse muy contento cuando me hablaron de hacer este tributo porque también ellos conocían la admiración que siento por Javier Solís... ahí arrancó todo eso. Ya hemos hecho una gran gira de medios en México y se han grabado todos los 10 videos”.

Eddy posee una voz privilegiada. Su registro le ha permitido navegar con éxito en más de un género. En el caso de la balada y el bolero siempre ha amenizado actividades públicas, con excelentes resultados. “La gente me contrata para cantar boleros o baladas. Por ejemplo este 24 de julio he sido contratado para actuar en Chao Café Teatro, allí mi público podrá verme en un formato acústico, siendo esta la tercera vez que voy allí. La música romántica me ha acompañado toda mi vida”, aseveró.

Para lo que resta del año tiene prevista una gira artística sustentada en el álbum, cuyo contenido ya está disponible en las plataformas digitales.