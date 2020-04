Eddy Herrera: “Ya se me han cancelado más de 27 actividades”

Vivir de la música siempre ha requerido de habilidad, disciplina, sacrificio y una pizca de suerte. Sin embargo, cuando se logra consolidar una carrera musical la incertidumbre de cuando llegará el próximo cheque se va diluyendo. Pero, lamentablemente, en los últimos dos meses el negocio de la música cambio. Para artistas de gran trayectoria la “pintura también está dura”, por el paso devastadores de la pandemia del COVID-19.

Uno de nuestros merengueros más prolíferos y destacados es el Galán del Merengue, Eddy Herrera, conversó para Diario Libre desde su casa en donde se encuentra en cuarentena absoluta desde hace más de un mes. El artista mostró su preocupación por la industria musical y el futuro de la misma.

“No he sufrido tanto en cuanto a que me haga falta la calle. Pero, lo que más falta me hace son los escenarios. Prácticamente semanal uno se sube en un escenario, sea popular o privado, una boda o un concierto multitudinario de los que tenemos la dicha de hace a nivel nacional, pero sobretodo internacional, esto es semanal. Esta es la primera vez que en 35 años de carrera estoy viviendo esto. 130 actividades es el promedio de conciertos que hacemos cada año y ya llevamos seis semanas sin tocar un show. Estamos hablando de un mes y medio en el que se me han cancelado 27 actividades y se han movido para más adelante la mitad. Esto va a ser devastador para el arte y el entretenimiento en el aspecto musical lamentablemente”.

El difícil momento en términos económicos está obligando a reajustar la vida de los artistas y muchos se preocupan por los músicos, quienes “si no tocan no cobran”, realidad que según Eddy es igual para todos. “No solo a ellos, los mismos patrones que tienen los músicos son iguales para un líder de una agrupación. Si el músico no cobra, yo tampoco cobro, porque yo dependo y vivo de los conciertos. Casi treinta personas conforman el mundo de Eddy Herrera a nivel musical y cuando yo no toco un show, ninguno de ellos genera un centavo”.

El artista afirma que hasta ahora no está enfrentando dificultades, pero si esta muy preocupado sobre el futuro. “Gracias a Dios yo tengo unas entraditas por otras partes y yo soy de los que la disciplina me arropa. Soy de los que siempre mencionan la frase “guarden pan para mayo” y llegó mayo y un muy mal mayo. Pero, no los he dejado solos. Al equipo mío les he realizado en dos ocasiones adelantos y estoy con ellos. También están en el programa fase del gobierno, estoy bien organizado con la TSS y gracias a Dios van a tener esa entrada por ahí”.

Nueva canción

Durante el aislamiento la inspiración le ha llegado, y aunque afirma que aunque nunca ha considerado la composición como su fuerte, se ha animado a grabar en su estudio en su casa. “He hecho como tres canciones ya, y mira que yo decía que lo mío no era escribir, aunque toco guitarra desde los 9 años y soy productor. Tengo todos los conceptos de cómo se debe escribir una canción, conozco los patrones de cómo escribir. Hoy lanzaremos el tema “O mi Dios”, a las 7 de la noche por mi canal de YouTube. Yo mismo le voy a hacer un video musical. Sera un “home video”, con la ayuda de mi esposa Martha y mi hija Laura. Ya tengo la idea, yo no barajo pleito. Esta canción es una alabanza al señor. Es la primera vez que escribo una canción conversando con Dios en donde se habla un poco de la situación y de la esperanza de que muy pronto podremos reír y bailar, agarrarnos de las manos”.

Las plataformas digitales

Siempre se ha dicho que los merengueros están un poco atrasados en cuanto al uso de las plataformas digitales, sin embargo, Eddy es un abanderado de las mismas. Cada jueves a las 7 de la noche por una hora y hasta que pase la pandemia Eddy Herrera está realizando los conciertos “Acércate un chin más” por su cuenta oficial de Instagram. Allí comparte con otras figuras, y ya ha recibido de forma remota a Rafa Rosario y a Marcos Yaroide.

“El que no abrió su sombrilla a tiempo, sabiendo que la tormenta iba a llegar va a tener problemas. Hay que tener el famoso plan b, y yo amo tener hasta un C y un D. Yo estoy fajado con Martha y mis hijas buscando cosas. Me hecho un experto editando saludos y videos. En la terraza de mi casa ya yo tengo tres sets para grabar conciertos. Ojala que los conciertos virtuales se queden. Ya me han contactado para participar en uno en el que te van a pagar como si fuere un concierto normal”.

El primer baile

El merenguero no pudo ocultar su emoción al imaginarse ese primer baile cuando todo regrese a la normalidad, pero no es iluso, sabe que la situación tomará mucho tiempo en solucionarse. “Nosotros vamos a ser los más afectados porque después que se reabran la vida cotidiana de los seres humanos, de los negocios, la gente va a tener un poquito de miedo de comenzar a ir a fiestas, y restaurantes. Estoy muy triste porque esto pudiera tomarse mucho tiempo para la clase artística, para nosotros los merengueros, bachateros, los urbanos y salseros dominicanos. Podrían pasar meses para ver el primer baile. Yo estoy proyectando ese primer baile mío después que todo se calme. O la gente va a tener mucho miedo, o van a decir, estoy loco por bailar”.

Rutina del día

“Esta parte para mí ha sido nueva, yo no sé mucho de cocina, ni lo quehaceres de la casa. Tenemos dos personas que nos ayudan que tienen 10 y 17 años con nosotros y ellas hacen todo en la casa. Le ha tocado a Martha, a mis dos hijas y a mí hacer todo. Al principio dije yo friego, porque yo lo llegué a hacer cuando estaba con Wilfrido Vargas, pero éramos dos personas y era ligerito. Aquí el escenario es otro. La primera semana era levantarse y ya a las 10 de la mañana en la cocina sugiriendo y leyendo como se hacen las cosas. Nos sentamos a la mesa y en 15 minutos nos comimos lo que nos tomó dos horas de trabajo, pero ahí viene lo bueno, a la cocina otra vez, tú recoges los vasos, yo friego y tú secas. Nos daban las 3 de la tarde y ya a las seis teníamos que volver a pensar en cena y yo relajaba con ellas y les decía “ustedes si comen”, pero ya nos hemos adaptado”.