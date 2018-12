El “Bazucazo Navideño” de Anthony Santos implanta récord

La música contagiosa de Anthony Santos provocó histeria colectiva en su primera entrega como espectáculo del “Bazucazo Navideño” que este año acogió 6,500 personas en los terrenos del antiguo Viajero de San Cristóbal, el pasado sábado 22 de diciembre, en una noche donde la bachata fue ama y señora.

Desde tempranas horas de la noche el público abarrotó el lugar para disfrutar la décimo tercera entrega de un espectáculo de alto calibre, que inició a las 11:00 de la noche y se extendió hasta las 7:00 de la mañana del domingo 23.

A las 7:00 subió a escena DJ RJ, directamente desde la emisora Mortal FM, quien hizo magia en los platos para entregar un show sin desperdicios, con mezclas de su propia creación y haciéndose acompañar de un elenco de bailarinas que mantuvo al público eufórico.

A la 1:35 de la madrugada subió a escena Mayimbe de la bachata, Anthony Santos. Elegantemente vestido, guitarra en manos, Anthony Santos soltó su grito de batalla: “¡Hoy se bebeeee!”, donde un público expectante respondió de forma estruendosa con mayor fuerza la famosa frase. De inmediato El Mayimbe inició el espectáculo con el merengue titulado “Comenzó la fiesta”, apareciendo en escena un elenco de bailarinas que de forma cadenciosa bailó el electrizante tema.

Un espectacular escenario compuesto por un sistema de circuito cerrado permitió al público de todos los espacios disfrutar el más mínimo detalle.

El Mayimbe continuó con un repertorio de merengue, como “Si tú no me quieres me quiere la otra”, “Hoy se va a beber” “Navidad”, “Yo me muero por ti” “Me van a matar por las mujeres” y con éste, sorpresivamente hizo su entrada a escena una gloria del merengue dominicano: Milly Quezada y la ovación competía con la interpretación de La Reina del Merengue.

“Aquí tengo una reina, mi reina”, dijo El Mayimbe para dar inicio al merengue “Solo contigo”, a dúo y cantado por las miles de almas que improvisaban espacios para bailar con sus parejas.

El espectáculo continuó con un repaso de su amplio repertorio, provocando algarabía iniciando con “Mal educado”, su más reciente éxito, el cual no pudo interpretar solo, ya que el público se lo arrebató y lo cantó completo, para seguir con “Creíste”, “La jaula de oro”, “Sin ti”, “Lloro”, “Antología de caricias”, “La lamparita”, entre otros que hizo extender el primer set hasta las 4:00 de la Madrugada.

A esa hora llegó a escena DJ Terco, quien mantuvo al publico animado sin moverse de sus asientos hasta las 4:45, hora en que El Mayimbe regresó a escena para su último set con la canción “La batalla”, con la que paró de sus asientos al público nuevamente, incitando y motivando un trago colectivo.

“Levanten sus copas y brindemos por este hermoso espectáculo, en víspera de Navidad” y botella en mano tomo un kilométrico trago antes de lanzar a los cuatro vientos “¡Así es que se bebe!”.

Pasada las 6:00 de la mañana subió a escena la segunda sorpresa del espectáculo: Rafa Rosario, quien abrazó y felicitó y lo bendijo al igual que a su público. Y de nuevo, el recinto se estremeció cuando la banda comenzó a tocar el popular merengue “El lápiz”, interpretado a dúo por ambos artistas, para luego continuar con “Moviendo la cadera”, con el que terminaron el espectáculo 6:45 de la mañana del domingo.

El espectáculo que este año contó con una gigantesca alfombra roja y a su alrededor una galería de fotos sobre la vida discográfica de El Mayimbe, hasta el más reciente álbum titulado “La historia de mi vida”, contó con la producción general de Lenín Ramírez y la producción artística Alberto Zayas.