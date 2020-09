$!El Boli a sus compañeros del PLD: Suéltenme en banda”

Asegurando que lo hace con "todo el amor del mundo", el diputado por Santo Domingo y colaborador de radio y televisión Bolívar Valera, "el Boli", pidió a sus compañeros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que lo suelten en banda y lo dejen trabajar al ritmo que está acostumbrado.

El productor de “El mañanero” se refirió en esos términos a través de Twitter tras alegadamente ser criticado porque sigue trabajando en la comunicad; dijo que está cumpliendo con lo que le prometió a la gente en la campaña.

“Que no le baje al ritmo de trabajo no quiere decir que estoy aspirando a nada, lo que quiere decir es que no le mentí a la gente diciéndole que estaría siempre con ellos, no solo en campaña como algunos han acostumbrado al pueblo”, escribió.