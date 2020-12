$!El brutal e inesperado desahogo de Rochy RD contra Santiago Matías

Ya ha pasado casi un año del aparatoso accidente de tránsito que casi le cuesta la vida al cantante de música urbana Rochy RD.

El accidente ocurrió en la comunidad Pontón, municipio Navarrete, Santiago.

En ese momento, uno de los que más apoyo le dio fue Santiago Matías, por lo menos fue lo que se hizo público.

Por esa razón ha sorprendido el mensaje del exponente de música urbana en contra del influencer, expresándole que se aprovechó de su enfermedad para ganar vistas.

De acuerdo a su amplio escrito publicado en sus redes señaló: “Fuiste a buscarme a mi casa este día sabiendo que tenía 2 días que salí de operado que me dolía la sonda y mi mamá me pidió me quedara a reposar y me fui contigo por encima de mi mamá por agradecimiento, me metí en silla de ruedas a la Plaza de la Bandera y operado en política por ti, por agradecimiento te apoyé y ese día de la bandera se me quitó la sonda dentro de la guagua y puse a los muchachos arreglármela y calle por agradecimiento me quede callado observando quien eres en verdad que podías complicar mi recuperación y todo por tus caprichos de superioridad y competencia. (SIC)”

En el mensaje que aún no ha borrado, Rochy asegura que Alofoke “tiene el corazón negro” y que no ayuda a los compañeros del género. Asimismo, narró varias situaciones que según él le hizo pasar el también empresario de la comunicación.