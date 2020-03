El COVID-19 no detiene lanzamiento de "Despertar" de Laura Rivera

La cantautora Laura Rivera no postergará la salida de “Despertar”, su producción discográfica en solitario, que grabó gracias a la colaboración de mucha gente, que se sumó a la campaña de recaudación de fondos que realizó el pasado año en la web.

Desde su residencia en la ciudad de Nueva York habló para Diario Libre y avanzó que la pandemia provocada por coronavirus (COVID-19) no impedirá que su disco esté disponible en las plataformas digitales.

Al comentar su desenvolvimiento en la cuarentena junto a su familia, dijo que se siente asustada.

“Lo estamos llevando igual que todo el mundo. Un poco alarmada...asustada, pero tratando de mantener la calma porque los que somos padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos como manejar este tipo de situaciones. No puedo negar que el corazón se nos aprieta porque son cosas difíciles de asimilar porque esto solo se veía en películas”, reflexionó la destacada artista.

La intérprete de “Te he perdido”, entre otros títulos, aseguró que la ciudad de Nueva York es la que más casos tiene, pero que ellos se encuentran fuera de la ciudad. “Estamos 24 horas en la casa porque esta es una situación ha desbordado todo. Nosotros estamos en Albany y aquí por ejemplo no hay pruebas disponibles, solo para personas que presentan síntomas. Por eso es que es importante llevarse de las orientaciones y no salir para contribuir a esparcir el virus”, reflexión.

Pausa obligada

Los artistas han aprovechado la pandemia para llevar entretenimiento al público a través de sus respectivas plataformas. Laura Rivera no se ha quedado con los brazos cruzados y la semana pasada formó parte de un grupo de artistas que realizaron un concierto en Instagram desde su residencia.

“Te puedo decir que a principio de este mes se paralizó todo en la Nueva York. Tocábamos dos o tres veces allí y aún no se sabe cuándo las cosas volverán a la normalidad. Es algo lamentable porque afecta a una gran comunidad de artistas, es muy duro de llevar no solo por la parte de económica, sino porque para nosotros la carrera es una pasión, de ahí lo que estamos haciendo en streaming”.

Salida de su nuevo disco

Lejos de desmotivarla, la aparición del COVID-19 aceleró sus planes para presentar su nuevo disco producido por Rafa Payán. “Te puedo decir que esto me tocó tanto y ver como a nivel mundial la música nos está uniendo. Tenía varios meses esperando para presentarlo y ahora entiendo es un buen momento para llevar un nuevo material. Hablé con mi equipo y dije que quería sacar el disco, porque si pasa algo quiero que quede algo de lo que he hecho para que le sirva de aliento a la gente, pero también como satisfacción profesional”, reseñó la artista.

El disco estará en el mercado el próximo 3 de abril. Tiene diez composiciones, algunas que ya han sido promovidas. “Estoy muy orgullosa, tenemos un dúo con Haydée Milanés en la canción “Con tan solo mirarme” (la hija de Pablo Milanés) junto a la que grabamos una canción, una colaboración que fue posible gracias a Pavel Núñez. Fue un honor para mi; y mi próximo paso, si Dios me lo permite sería ir a Cuba a grabar el video junto a ella”.

La mayoría de las composiciones son de su autoría, otras en la que cuenta con la colaboración de su esposo, el productor musical Rafa Payán. Otros artistas participan en este álbum, entre los que se citan a Roy Tavaré, así como Henry González, Pavel Núñez y a Oscar Almonte.

“Dame una razón es un merengue que compuso junto a Rafa y es el nuevo título que vamos a promover. Luego estrenaremos ‘Sangre y miel? una canción que habla de la violencia contra la mujer la cual escribí por el caso de una amiga que estaba sufriendo de abusos. Eso me indignó y estoy aportando mi voz a esta lucha".