$!El drama de una actriz y ex Miss Puerto Rico tras ser mordida por una serpiente en una sesión fotográfica

"Haciendo una sesión de fotos para una compañía de trajes de baño en Miami Beach, una serpiente decidió participar y saludar a mi querido pie con un diente, dejándome veneno en el cuerpo. Por cosas de la vida, en el hospital no drenaron el área y eso me trajo muchos problemas de salud. Perdí todo lo que tenía: trabajo, apartamento, carro, pero lo peor fue escuchar nunca vas a volver a caminar... normal".

"El día que no "sentí la pierna", y no pude sostenerme en pie comprendí que estaba en graves problemas", siguió relatando.

Afortunadamente con las terapias y un largo proceso, la joven poco a poco ha podido recuperar la movilidad de su pierna.

"En el proceso me pasó de todo, comenzando por los cambios físicos causados por el exceso de esteroides y cortisona (me salieron muchas ronchas en todo el cuerpo, pasé de talla 4 a talla 12, full hinchazón en la cara y la retención de líquido estaba fuera de control. Iba al hospital mensualmente sin fallar y hasta se me cayó un mechón de pelo por el estrés. Honestamente, no me reconocía, no entendía nada, fueron momentos difíciles", reveló.

Cynthia es una actriz y modelo tanto como conductora de programas de televisión y animadora puertorriqueña más conocida por ser representante de Puerto Rico a Miss Universo 2005 ocupando el puesto de Virreina. En las telenovelas participó en éxitos como Mi corazón insiste, Alguien te mira o Tierra de reyes. En el cine dominicano participó en la película Loki 7.