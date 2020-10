$!El emotivo video de ex Miss Colombia montando bicicleta tras perder una pierna

"Dios me demuestra que no hay imposibles cuando hay ganas y voluntad. Eso sumado al amor de la familia que especialmente en momentos difíciles nos ayudan, nos motivan y nos impulsan para salir adelante. Hace muchos años mi Papá me dio este empujoncito para aprender a montar bicicleta y hoy me lo da mi hermano Ricky. Gracias Dios, nada me hace falta gracias a tu amor incondicional".

Con ese mensaje lleno de optimismo compartió en su cuenta de Instagram, la ex Miss Colombia, actriz y presentadora de televisión, Daniella Álvarez un emotivo video donde monta bicicleta por primera vez tras ser sometida a una operación donde tuvieron que cortarle una pierna para salvar su vida.

El el audiovisual se le ve acompañada por su hermano, Ricky, quien la ayuda a empezar el recorrido en bicicleta por una calle de Bogotá. Ricky lleva a Álvarez abrazada, mientras ella logra mantener el equilibrio, luego de un momento a otro, él empieza a correr y la suelta.

La modelo logra manejar la bicicleta sin problema, pedaleando únicamente con su pierna derecha. Al final, Daniella Álvarez le dice a su hermano: “lo logramos, aprendimos juntos y volvemos a aprender juntos. Un reto más realizado”.

El video le sacó lágrimas a más de uno de sus seguidores que, en los comentarios, felicitaron y manifestaron su admiración por la modelo. “Y yo que ni sé montar bicicleta y me da miedo caerme. Mañana mismo salgo a comprarme una y vencer mi miedo”, “Maravillosa mi Danny no hay nada imposible, no hay nada que no se pueda lograr... eres un orgullo”, dicen algunos de los seguidores de la presentadora en la publicación.