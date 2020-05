$!El Joker va a ser papá por primera vez

Los actores mantienen su vida privada muy reservada, sin embargo, en los últimos meses se han dejado ver más cercanos y el embarazo puede ser una razón para esto. La pareja que comenzó a salir desde antes del 2017 de forma secreta y se comprometieron en el 2019.

Según Page Six, la actriz tendría seis meses de embarazo, todavía la pareja no lo ha confirmado de forma oficial.

La pareja se conoció en el set de rodaje de la película Her (2013) y fueron amigos durante un tiempo, sin embargo, no dieron un paso más hasta que pasaron algunos años. Después, volvieron a coincidir en María Magdalena y Don't Worry, He Won't Get Far on Foot. De hecho, fue en el rodaje de la película en la que él interpreta a Jesús y ella a María Magdalena en la que surgió la chispa de manera definitiva. En una reciente entrevista que concedió a Vanity Fair el actor confesó que, al principio, pensaba que Mara no tenía ningún tipo de interés en él y que, incluso, llegó a sentirse menospreciado. Eso sí, ha reconocido que "es la única chica a la que he buscado en Internet". "Nunca lo había hecho. Solo éramos amigos, amigos por correo electrónico", asegura.