El joven dominicano capaz de armar un cubo de Rubik con los ojos vendados

Sin emitir una palabra para guardar energía para su acto. Así llegó Haylon Féliz al reality show Dominicana’s Got Talent . Él es un joven de 19 años capaz de armar un cubo de Rubik en un tiempo récord, y con los ojos vendados.

“Vine a Dominicana’s Got Talent a petición de mis amigos. Ellos me dijeron que me atreviera, que lo intentara y aquí estoy”, así inició su relato.

Para El Shifu, como le llaman sus seres queridos, la práctica es determinante para dominar un acto como éste, que según él, amerita de mucha concentración porque le agrega complejidad, al armarlo con los ojos vendados. “Es práctica, es un método que consigues, di prácticas día a día y te vas adaptando, y vas mejorando”, aseguró.

“Yo lo armo de 13 a 15 segundos, con los ojos vendados, con una mano y de diversas formas”, algo que demostró para Diario Libre.