$!El legado de Mercy Jácquez vive en sus alumnos

Así precisamente la recuerda Merkis Díaz, actual presidenta de la Asociación Dominicana de Diseñadores de Moda. “Ella era la madre de todos nosotros, no creo que haya un diseñador dominicano que no haya tenido algo que ver con doña Mercy, fue la pionera, ella dejó un legado impresionante. Lo que yo soy se lo debo a ella porque ella fue mi inspiración. Tenía 17 años cuando entré al instituto y ella siempre estuvo al frente, el instituto era su vida. Para mí su legado más grande fue instituir la moda, porque en el país en los años 80 ser diseñador no era una carrera. Estudiar en Mercy Jácquez era un lujo, porque era la primera escuela de moda que tuvo el país. De verdad que su legado son todos su hijos diseñadores y son muchos”, dijo.

Su estilo

Un pilar

Con Jácquez tuvo la oportunidad de hablar de lo que significo regresar al país, luego de alcanzar éxito en los Estados Unidos. “En sus palabras me dijo: ‘El sacrificio que yo hice de dejar una carrera en los EE.UU. para venir aquí y comenzar desde cero, fue porque yo escuche la voz de Dios y seguí el instinto de mi corazón y sabía que esto era lo que Dios quería. Que yo enseñara lo que había aprendido. Dejé toda una vida y una carrera, pero te puedo decir que me siento feliz y satisfecha de haberlo hecho, porque cada vez que yo veo a uno de ustedes lograr sus sueños es como si yo misma lo hubiese logrado”.

Su historia

Un 12 de julio del 68 se traslada a los Estados Unidos. Parte con el sueño de estudiar en el The Fashion Institute of Technology ( FIT), y lo logró aunque tuvo que trabajar en una factoría. Estudio en la Columbia University y diseño de moda en el Fashion Institute of Tecnologies, en el Common School y en la Academy of Design. También trabajó en el Fashion District de Nueva York.

El Instituto Tecnológico Mercy Jácquez fue fundado el 22 de septiembre de 1980, obteniendo el reconocimiento oficial de la Secretaría de Estado de Educación, mediante la Resolución No. 2790 de 1984, que ampara los estudios para las escuelas vocacionales del nivel medio.

De esta entidad nace la Fundación Mercy Jácquez, con el objetivo de ofrecer oportunidades a personas de distintos estratos sociales, credos, edades, especialmente aquellos de escasos recursos económicos interesados en incursionar en el campo del arte y de la moda. El instituto, por medio a su fundación, ha realizado varios acuerdos con diferentes instituciones privadas y gubernamentales para ayudar a los más necesitados.

“El jueves pasado fue sepultada, junto a sus padres en su nativo, Bonao. De seguro el cielo está de fiesta , junto a su compueblano Candido Bido, entre Girasoles, flores que ambos amaban y expresaron en sus creaciones eternas”, relata Leonel Lirio.