$!“El Mayimbe” bajó de peso y ya no tiene diabetes a seis meses de cirugía bariática

Someterse a una cirugía bariátrica le ha dado muy buenos resultados al popular merenguero Fernando Villalona (El Mayimbe) en su calidad de vida. Producto de las libras que ha rebajado ha desaparecido la diabetes que padecía.

“Puedo decir que la diabetes desapareció y que duermo mejor”, acotó el intérprete de “Dominicano soy”.

El cantante dijo que para él ha sido maravilloso el resultado de la intervención y confesó que antes para subir o bajarse de su yipeta “tenía que ser ayudado por otras personas”.

También reveló que desplazarse por las escaleras de su apartamento le daba dificultad, lo que ya no ocurre producto de las libras de menos que tiene gracias a bariática que se sometió en diciembre del año pasado.

“Es increíble, yo no tenía equilibrio, yo no tenía fuerzas en las piernas”, dijo al ser entrevistado por el periodista Richard Hernández para su canal de You Tube.

Indicó que la última vez que se pesó había perdido 65 libras y que lo que tiene que trabajar ahora es la tonificación de su cuerpo, ya que producto del proceso ha perdido masa muscular.