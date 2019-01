$!‘El Mayimbe” se someterá a cirugía bariática para bajar de peso

El popular merenguero Fernando Villalona (el Mayimbe) anunció que se someterá a una cirugía bariática para bajar de peso, algo con lo cual había expresado no sentirse cómodo en varias ocasiones.

El Mayimbe hizo el anuncio a través de su cuenta de Instagram, red con la cual se mantiene en constante comunicación con sus fanáticos.

En el post, el artista pidió a sus seguidores que les den su opinión sobre el proceso al que piensa someterse.



“Les tengo una gran noticia y a la vez quiero que formen parte de esta importante decisión en mi vida, me voy a someterme al proceso de la cirugía bariátrica , había explicado anteriormente mi situación de obesidad por lo que les pregunto a ustedes mis queridos seguidores , ¿Están de acuerdo si me puedo hacer la bariátrica? Favor dejarme sus comentarios ya sea un positivo o negativo, los leo a todos. También voy a dejar en mi stories una encuesta para que voten”, fue el mensaje del “Mayimbe”.

Hace poco tiempo el merenguero expresó por la misma red que tenía 100 libras de sobrepeso, pues de 170 “libritas” que tenía había pasado a tener 270. En la ocasión, reveló que se la había hecho difícil bajar las libras que había adquirido con los años. Dijo que cuando recibía mensajes alusivos a su peso, los cuales entendían que tenían el propósito de cuidar su salud, lo agradecía mucho y adujo “sentir en el alma” no haber podido bajar de peso.

“A diario recibo mensajes por Facebook, Instagram y también por WhatsApp tanto por mensajes directos como público, a veces chequeo el Twitter. Sin embargo, para mi se me ha hecho difícil en estos tiempos bajar de peso, lo siento en el alma. Agradezco infinitamente la preocupación que ustedes tienen con mi peso, yo lo que pesaba eran unas 170 libritas y ahora ya son 270 libras que tengo. Pero me siento bien con la gracia del señor que no me abandona y me manda fuerzas con ustedes”.