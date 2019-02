$!El Museo Memorial de la Resistencia Dominicana anuncia concurso “Mujeres de la Resistencia”

Aspectos generales

- Cada realizador solo podrá inscribir un (1) trabajo audiovisual inédito.

- Cada realizador (a) productor (a) deberá presentar una ficha de inscripción bajo seudónimo con la ficha técnica del trabajo. Adicionalmente, en un sobre cerrado, presentará los datos reales del realizador (a)/productor (a) responsable, con una foto 2x2, copia de la cédula, teléfonos, email.

- Cada autor se responsabiliza de las autorizaciones de uso de imágenes, fotos, clips, músicas de terceros. Toda reclamación por derechos de autor recaerá estrictamente sobre la persona responsable del trabajo inscrito.

- Sólo se aceptarán trabajos en formato DVD con buena calidad de imagen y sonido, a criterio del jurado seleccionador.

- Los realizadores (as) o productores (as) que participen en el concurso, sean seleccionados ganadores o no, se comprometen a ceder sus derechos de vinculación al sitio oficial de la Institución, siendo la consulta del mismo gratuita. Los trabajos no seleccionados a concurso serán devueltos oportunamente.