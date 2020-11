El Pachá: "Cambio de canal ha sido mi mejor negocio"

El presentador de televisión Frederick Martínez "el Pachá" reveló que no estaba preparado para cambiar en estos momentos de canal de televisión. Sin embargo, asegura ha sido el mejor negocio que ha hecho en sus 30 años de carrera.

“Este es el día más triste de mi vida. Yo no quería que esto sucediera. Yo no estaba preparado para este cambio, y yo he sido un hombre de cambios. Pero no estaba preparado”, dijo el controversial animador en su último día de transmisión en Color Visión para ir a Teleantillas a partir del próximo sábado.

El Pachá habló en esos términos tras homenajearse en el espacio “Pégate y Gana” con una “Estrella por Siempre” por sus 30 años en los medios de comunicación, y por mantener por nueves años el programa ganador de tres Soberano.

‘’Hoy yo me quiero reconocer por haber luchado durante nueve años, por invertir dos millones de dólares, y perder mi familia con este pueblo tan malo, ingrato, dejando de dormir, durmiendo en alfombras.’’, dijo.

Martinez se definió como “una estrella por siempre”, por ser merecedor y digno talento dominicano.

‘’Hoy me voy a reconocer una medalla de estrella por siempre, y por la celebración de mis 30 años de carrera yo me voy a entregar una estrella porque me lo merezco’’, dijo durante la última entrega en Color Visión del espacio sabatino que ahora irá a Teleantillas (canal 2).

Frederick destacó su responsabilidad y compromiso durante su periodo en el canal 9, donde nunca dejó de asistir a cada programa a pesar de viajes y más trabajos.

‘’Nunca falté en 9 años a Pégate y Gana con el Pachá, viajaba fines de semana de New York a Dominicana y de República Dominica a New York. Nunca falté en 9 años’’, expresó.

“Pégate y Gana con el Pachá” inicia el 14 de noviembre por el canal 2 en en horario de 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde.