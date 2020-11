$!El Papa Francisco da “like” a foto de una modelo en traje de baño

Este like se dio a conocer por la modelo, quien bromeó con sus seguidores afirmando que desde ese mismo día estaba bendecida. Junto a un video, que compartió la propia brasileña, grababa su perfil para demostrar que el Papa Francisco le había dado 'like' a una de sus últimas imágenes subidas de tono. Efectivamente, era la cuenta verificada del representante de Dios en la Tierra, lo cual le dio una oportunidad de oro para aprovecharlo.

Desde hace uno días se he creado una controversia en redes sociales por un supuesto “like” en Instagram que le ha dado el Papa Francisco a la sexy modelo brasileña, Natalia Garibotto. El hecho está siendo investigado.

Con humor, no tardó en recibir todo tipo de comentarios al respecto y con los cuales decidió seguir la broma. "Al menos me voy al cielo", escribió en uno de ellos sobre haber recibido esta 'bendición' verificada del Papa o "mi madre odia mis fotos de trasero, pero el Papa le dio 'like'", reconoció en 'Barstool Sports' en las últimas horas.

A raíz de este escándalo la Santa Sede comunicó que está realizando una investigación interna para obtener detalles de lo sucedido. Además, aclaró que las redes sociales del pontífice las maneja un equipo experto en el tema.