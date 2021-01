“El Piro”, el revolucionario activista de “Somos Pueblo”, que se convirtió en finalista de DGT

Con su rap social, Eduardo Sánchez Tolentino, conocido como "El Piro", se ganó un lugar en la final del programa Dominicana's Got Talent. Sin embargo, aunque sorprendió a muchos que lo siguen más por sus análisis en la plataforma de crítica social, "Somos Pueblo", lo cierto es que él no es un improvisado en el género urbano local.

Sobre su paso a la final, confesó que no estaba seguro de si pasaría, debido a la diversidad de actos que se presentaron y la calidad de los mismos y el estigma que existe en contra de los raperos.

"Si te soy sincero yo no estaba seguro de si pasaría a la final porque muchas veces la gente subestima a los raperos y yo me di cuenta el día de las audiciones, muchas personas cuestionaban cuál sería la evolución de mi acto, y realmente a mí no me molesta porque la gente tiene razón en pensar así, porque lamentablemente lo que se conoce de la música que yo hago es limitado, pero eso me incentiva a hacer lo que yo hice", estimó.

En su acto él con la ayuda de la tecnología hizo un dueto musical consigo mismo, cambiando su voz y dando la idea de que eran dos personas distintas. Además la utilización de bailarines y el contexto general de su acto le sumó puntos, aunque confesó que le distrajo un poco.

"El Piro" está en la final y busca seguir edificando con su música, por lo que, si gana la competencia estará enfocado en su carrera musical, pero tranquilos, no descuidará su activismo, porque al final, según él, el rap siempre ha estado ligado a las causas sociales y a la rebeldía juvenil.