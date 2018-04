El Premio Internacional Pedro Henríquez Ureña “resucitaría” en 2019

Traumática última entrega

Al año siguiente, en 2017, el premio no fue anunciado ni concedido a nadie. El Ministerio de Cultura no dio ninguna explicación oficial al respecto.

Jurado pendiente

De acuerdo con fuentes de DL, Brea Franco – quien fuera el coordinador y secretario del jurado del premio hasta mayo de 2016- entregó todos los documentos relativos al galardón al Ministerio de Cultura, en la persona de Federico Henríquez Gratereaux, viceministro de este organismo estatal.

Consultado por DL, Henríquez Gratereaux confirmó que recibió la documentación y explicó que el actual ministro de Cultura lo recomendó para ocupar el puesto que ocupaba Brea Franco, pero que para esto debe emitirse otro decreto que lo nombre. “No es algo anómalo, sino que se tardan”, apuntó sobre la posible causa de la tardanza en formalizar su designación.

Desde el 2013 hasta 2016 el jurado, cuya decisión es inapelable, estaba compuesto -además del entonces ministro José Antonio Rodríguez y el doctor Brea Franco- por otros cuatro miembros.

Estos eran Eva Guerrero Guerrero, coordinadora de la Cátedra Pedro Henríquez Ureña, de la Universidad de Salamanca; sustituida luego por la ensayista e investigadora mexicana Liliana Weinberg Marchevsky; Néstor Rodríguez, profesor de la Universidad de Toronto, Canadá; Miguel de Mena, compilador y editor; y Ramón Antonio Victoriano, especialista de Literatura del Caribe y profesor adjunto de la Universidad de Toronto, recinto Mississauga. Su presidenta de honor era la señora Sonia Henríquez Lombardo, hija de Pedro Henríquez Ureña.

El decreto que instituye el premio, el 447-14 y que derogó el 93-13, establece que la composición del jurado puede ser cambiada cada año a discreción del ministro de Cultura y que su coordinador “perdurará en sus funciones durante dos años y podrá ser designado por otro período similar”.

Dos de los miembros de este jurado aseguraron a DL que luego de la entrega del galardón a Vargas Llosa, el Ministerio de Cultura no volvió a comunicarse con ellos.

“No me comunicaron las razones por las cuales se decidió no volver a convocar el PIPHU. De hecho, tras el cambio de administración en el Ministerio de Cultura en 2016, pocos meses después de la entrega del galardón a Vargas Llosa, no he vuelto a recibir correspondencia alguna por parte del Ministerio”, expresó el profesor Néstor Rodríguez vía correo electrónico.

En términos parecidos se refirió al tema Ramón Victoriano Martínez: “No he tenido ningún contacto con el Ministerio de Cultura desde septiembre del 2016 cuanto finalizamos la Feria del Libro”.

Para el catedrático Victoriano, atendiendo a estos lineamientos, “resulta extraño el que no se haya nombrado un nuevo jurado o si lo han nombrado no ha sido hecho público”.