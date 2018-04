El Premio Internacional PHU “resucitaría” en 2019

Traumática última entrega

Al año siguiente, en 2017, el premio no fue anunciado ni concedido a nadie. El Ministerio de Cultura no dio ninguna explicación oficial al respecto.

Jurado pendiente

De acuerdo a fuentes de DL, Brea Franco – quien fuera el coordinador y secretario del jurado del premio hasta mayo de 2016- entregó todos los documentos relativos al galardón al Ministerio de Cultura, en la persona de Federico Henríquez Gratereaux, viceministro de este organismo estatal.

Consultado por DL, Henríquez Gratereaux confirmó que recibió la documentación y explicó que el actual ministro de Cultura lo recomendó para ocupar el puesto que ocupaba Brea Franco, pero que para esto debe emitirse otro decreto que lo nombre. “No es algo anómalo, sino que se tardan”, apuntó sobre la posible causa de la tardanza en formalizar su designación.

Desde el 2013 hasta 2016 el jurado, cuya decisión es inapelable, estaba compuesto -además del entonces ministro José Antonio Rodríguez y el doctor Brea Franco- por otros cuatro miembros.

Estos eran Eva Guerrero Guerrero, coordinadora de la Cátedra Pedro Henríquez Ureña, de la Universidad de Salamanca; sustituida luego por la ensayista e investigadora mexicana Liliana Weinberg Marchevsky; Néstor Rodríguez, profesor de la Universidad de Toronto, Canadá; Miguel de Mena, compilador y editor; y Ramón Antonio Victoriano, especialista de Literatura del Caribe y profesor adjunto de la Universidad de Toronto, recinto Mississauga. Su presidenta de honor era la señora Sonia Henríquez Lombardo, hija de Pedro Henríquez Ureña.

El decreto que instituye el premio, el 447-14 y que derogó el 93-13, establece que la composición del jurado puede ser cambiada cada año a discreción del ministro de Cultura y que su coordinador “perdurará en sus funciones durante dos años y podrá ser designado por otro período similar”.

Dos de los miembros de este jurado aseguraron a DL que luego de la entrega del galardón a Vargas Llosa, el Ministerio de Cultura no volvió a comunicarse con ellos.

“No me comunicaron las razones por las cuales se decidió no volver a convocar el PIPHU. De hecho, tras el cambio de administración en el Ministerio de Cultura en 2016, pocos meses después de la entrega del galardón a Vargas Llosa, no he vuelto a recibir correspondencia alguna por parte del Ministerio”, expresó el profesor Néstor Rodríguez vía correo electrónico.

En términos parecidos se refirió al tema Ramón Victoriano Martínez: “No he tenido ningún contacto con el Ministerio de Cultura desde septiembre del 2016 cuanto finalizamos la Feria del Libro”.

Para el catedrático Victoriano, atendiendo a estos lineamientos, “resulta extraño el que no se haya nombrado un nuevo jurado o si lo han nombrado no ha sido hecho público”.

Un premio relevante

Una anécdota, no confirmada, cuenta que fue el escritor Gabriel García Márquez quien un día expresó que se debería entregar un premio internacional que exaltara la memoria del escritor y crítico literario dominicano Pedro Henríquez Ureña. Ese galardón se hizo realidad en 2013, cuando la Feria del Libro de Santo Domingo entregó por primera vez este reconocimiento al narrador y dramaturgo puertorriqueño Luis Rafael Sánchez.

“Con su nombre, dotación y el aval del más alto organismo cultural del país, el PIPHU, durante cuatro entregas, puso al país en la palestra dentro los circuitos literarios hispanoamericanos. Además acercó al público dominicano a los galardonados y a los otros escritores y académicos que acudieron a nuestro llamado para hablar sobre la obra de Pedro Henríquez Ureña”, consideró el catedrático Arturo Victoriano.

En tanto que Néstor Rodríguez, quien también fuera miembro del jurado de este galardón, apuntó que “este Premio ponía a nuestro país en la mira del continente en lo tocante a la literatura, la crítica y la industria del libro. De haberse seguido convocando, el PIPHU iba encaminado a tener la relevancia del Premio Feria Internacional del Libro de Guadalajara”.

Con “googlear” los hombres de los cinco galardonados, especificando este premio, podemos ver que en todos los casos su otorgamiento fue referido por la prensa internacional. El de mayor difusión, sin lugar a dudas, fue el entregado a Mario Vargas Llosa.

¿Influyó la controversia en torno a Vargas Llosa el cese de la entrega del galardón?

“Sobre ese asunto solo se puede especular puesto que el asunto se ha manejado, como es propio en las instancias gubernamentales, con absoluta reserva”, señaló el catedrático Néstor Rodríguez.

Para Henríquez Gratereaux, pariente de Pedro Henríquez Ureña, es importante retomar y conservar este premio. “Me parece una gran cosa que se conserve el premio. Es uno de los escritores más conocidos y destacados de nuestro país”.