$!El público le pidió hip hop y Vakeró lo complace, el viernes estrenará “Casa Nostra”

Hace pocos días, el 27 de marzo para establecer la fecha, Vakeró y Bimbo estrenaron una versión en bachata de “Red red wine”, un tema que forma parte del disco del joven músico de la banda de Romeo Santos.

Las fusiones son el ámbito natural de Vakeró y en esta unión con Bimbo los colores musicales estuvieron a punto.

La composición que ya está en las plataformas digitales, incluyendo el videoclip es una adelanto de una producción discográfica de Bimbo, a quien quiso apoyar en esta iniciativa.

“El tema quedó muy bien porque es una fusión de música urbana con la bachata”, dijo.

Desde su confinamiento en su residencia en el Distrito Nacional por el COVID-19, “El cantante de los raperos”, habló para Diario Libre no solo de música, sino de cómo lo ha marcado este tiempo.

Manuel Varet Marte (Vakeró) aseguró que no sale de su casa desde que se estableció la cuarentena, sin embargo en ocasiones se ha sentido enfermo.

“Soy medio hipocondríaco y en más de una oportunidad he sentido dolores de cabeza, pero gracias a Dios todo está bien. Esto yo lo estaba tomando muy relajado porque soy un hombre de fe y creo que esto va a pasar siempre y cuando acatemos lo que las autoridades nos dicen”, apuntó al establecer comunicación don Diario Libre.

El COVID-19 tiró por el piso la agenda de los artistas y promotores de fiestas. Como los demás protagonistas de la escena, sino toca, no hay dinero. Es la cabeza no solo de su familia, sino del grupo de personas que le rodea a quienes también considera ser familiar. “Yo soy la cara de todos. Sino estoy produciendo las cosas se complican, pero Dios no nos ha abandonado, porque las cosas las estamos llevando bien hasta ahora”, recordó.

“Casa Nostra”

El intérprete de hip hop que el pasado año estrenó su disco “Chulo del 23” avanzó que aunque es una persona muy respetuosa del momento gris por el que atraviesa el país y el mundo por el coronavirus, no ha querido promover su música nueva, sin embargo detalló que la disquera Mayimba Music le confirmó que el próximo viernes 17 de este mes se estrenará su álbum “Casa Nostra”.

“He estado en oración con mi familia, pero quiero decirte que tengo un disco listo totalmente de hip hop. Y aunque se me ha hecho difícil.

“Muchos seguidores me habían pedido que incursionara de nuevo el hip hop el cual estará disponible desde este viernes. Espero que la gente pueda disfrutarlo y que escoja el título que desea que se promueva”, puntualizó el artista.

A partir de este viernes Vakeró estará compartiendo con sus seguidores su nueva musica.

Don Miguelo y sus transmisiones calientes

Hace muchos años que existe un distanciamiento entre cantante urbano Don Miguel y Vakeró. Es por eso que se cuida de hacer un juicio de valor concluyente, por lo menos públicamente de las transmisiones que éste hacía hasta hace poco en su cuenta de Instagram, las fueron aplaudidas por unos y censuradas por otros por su alto contenido erótico.

“Yo no voy a criticar su accionar, porque yo tengo Netflix y allí no hay censura. Yo no lo haría, mucho menos si m pueblo es uno de los lugares más afectado, pero tampoco lo criticaría porque a lo mejor el quiso sacarle a la gente el miedo y entendía que de esa manera lo lograba. Y hay que reconocer algo, ese es Don Miguelo·.