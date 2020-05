$!El rapero Tekashi estrena tema tras salir de la cárcel

Con el contundente estribillo “Estoy de regreso y ellos están molesto, y no me importa”, regreso a la música el controversial rapero de origen mexicano Daniel Hernández, más conocido por su nombre artístico 6ix9ine, también llamado simplemente Tekashi.

Hernández fue encarcelado por primera vez el año pasado después de declararse culpable de extorsión y una serie de otros cargos y se esperaba que pasara entre 22 años en prisión. 6ix9ine fue etiquetado como un “soplón” después reducir su sentencia tras testificar contra los miembros de la pandilla Nine Trey Bloods y cumplirá los cuatro meses restantes de su condena de 24 meses en casa.

“Quiero decirle a mis fans que lo siento, pero no vale la pena. Hay un código en la calle y hay algo que se llama lealtad, no ser soplón y todo eso, lo entiendo. Pero donde estaba la lealtad cuando intentaron matarme, donde estaba la lealtad cuando intentaron secuestrar a mi mama. ¿Quién la rompió la lealtad primero? Entiendo, no combatas fuego con fuego, lo siento, pero ¿qué hice mal? Ser leal a “negros” que están mal, ser leal a unos tipos que me secuestraron y me golpearon y me grabaron en video... Se supone que sea leal a eso...No quiero aceptar el hecho que esos viejos factores sean las reales razones. Entiendo lo de soplón y todo eso, no es que no entiendo, es que no quiero entender.

La canción “GOOBA” tiene hasta el momento más de 5 millones de reproducciones en apenas cuatro horas. El artista ha presumido en sus redes que “ha roto el internet”. En el tema habla de que no pueden hacer a la gente “estúpida” bailar bachata.

El artista también pidió perdón a sus fans, agradeció a sus abogados, al jueces que mostro clemencia y dijo que su familia no merece el rechazo que esta recibiendo. Aunque ahora disfruta el exito nueva vez, muchos aseguran que el rapero tiene los dias contados por testificar en contra de la peligrosa pandilla.