El sorprendente ingreso de Fernando Casado al parnaso del canto

Fernando Casado, uno de los astros del cancionero romántico dominicano, tuvo un sorprendente ingreso al parnaso artístico, en la era de Trujillo, cuando trabajaba como locutor y no vislumbraba siquiera la posibilidad de convertirse en el intérprete de elevados quilates que sería después.

Entonces, laboraba en una cabina en la muy escuchada emisora HIZ, dirigida por el pionero de la radio, Frank Hatton, y mientras colocaba discos de pasta, tarareaba canciones. En esas se encontraba cuando fue escuchado por el veterano locutor Manuel Ruiz Bastardo, quien le dijo a Hatton que el joven locutor cantaba.

“Le dijo Fernando canta mejor que ese cantante de Patatín Ovalles... A todo esto yo no me he enterado. Yo me enteré después”, evocó.

Hatton ordenó que le hicieran una grabación a Casado. “Pero yo dije: ¿Cantando?, pero yo no canto”, relató que le respondió a Ruiz Bastardo, quien le comunicó la decisión y le contestó: “Tú sí cantas, porque yo te he oído”.

“Hicimos la grabación. Yo recuerdo que para hacer la grabación mandé a sacar a todo el mundo (del estudio) porque tenía vergüenza. Yo no me creía un cantante ni mucho menos; ni tenía idea de que podía serlo. Fue la idea de Bastardo. Frank Hatton lo oyó y el mismo Bastardo. Era gente que tenía criterio. Recuerdo que Frank Hatton me dijo después: ‘Ahora falta que te manden a buscar de allá arriba’. Y allá arriba era La Voz Dominicana”, la poderosa radiotelevisora creada por Arismendy (Petán Trujillo).

Recordó que al escucharlo, el público tuvo una reacción asombrosa. Recibía muchas cartas y esa aceptación hizo que Hatton iniciara un programa radial de media hora cada día para que cantara en vivo.