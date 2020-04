El Sujeto pide disculpas a la Policía Nacional y solicita no sancionen agentes que lo dejaron ir

El cantante urbano El Sujeto se encuentra en el ojo del huracán, luego que circulara un video sonde se le ve ofender a unos agentes de la Policía Nacional que lo detuvieron tras violar el toque de queda.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram el cantante urbano aclaró que el video es de hace una semana, mientras se trasladaba a su casa, y que fue él quien se pasó con los agentes al bromear en un momento delicado.

Aprovechó para pedir disculpas a la Policía Nacional y pidió a sus seguidores a quedarse en casa.

A continuación su mensaje íntegro publicado en su cuenta de Instagram.

Desperté y veo las redes inundadas con el caso del video con la policía. Señores eso fue una situación que sucedió hace 6 días. La policía me detuvo rumbo a mi casa y cuando le explique que estaba llegando a par de esquinas me entendieron, me trataron con decencia y yo fui quien cojió confianza y empecé a relajar como es de costumbre pero después entendí que no era la manera y les pedí disculpas y todo no paso de ser una relajo con celulares.

Estamos en tiempos donde lo bueno seria que los medios se preocupen por informar las cosas que son de urgencia e importantes y no cosas de insignificantes como hacerle burlas a los que la policía meten preso.

De corazón le pido a la Policía Nacional, yo quisiera que esos buenos policías no sufran por ese momento de chercha y que sigan haciendo su buen trabajo en la calle y darles las gracias por estar protegiendo la ciudadanía.

Mi gente para que vean que es serio. No podemos andar en la calle durante el toque de queda para que no nos tranquen. Quédense en sus casas que yo estoy trancao con mi hija en la mía. Byeee"