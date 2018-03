Elección de ganadores de los Soberano fue acertada, según mayoría de consultados por DL

Comediante del año y Mozart La Para, ganador de el soberano del pueblo, por sexto año consecutivo, el 63 por ciento de los consultados (897) de un total de 1,419 votos emitidos dijo que les gustó la elección de los ganadores. 315 votos fue para la opción de más de lo mismo (22 por ciento) y al 15 por ciento no les gustaron los ganadores (15 por ciento)

1, 617 personas respondieron a la pregunta ¿Qué le pareció la elección de Sergio Vargas como Gran Soberano?, de estos 1,478 votaron que es merecido para un 91 por ciento , mientras que 128 personas estimaban que no lo era, para un 8%. Un 1% (15 personas) dijo que le era indiferente.

Otros resultados

La mayoría también estimó que fue acertada la selección de los ganadores en el renglón de cine , 66 por ciento ( 739 votos) de un total de 1,124 votos emitidos. 250 personas dijo que le daba igual, 22 por ciento y 133 personas afirmaron que fueron desacertados (12 por ciento). Los premiados fueron actor del año: Héctor Aníbal – El hombre que cuida; actriz del año cine: Judith Rodríguez – Carpinteros, José Rafael Reyes Gómez; director de cine: José María Cabral, Carpinteros; comedia del año: Colao y drama del Año: Colao.

En el renglón popular que se premia a los músicos el 78 por ciento (895 votos) de un total de 1,142 votos señaló que estaba de acuerdo con los ganadores, el restante 22 por ciento se distribuyó en un 12%, (136 votos) los que le da igual y 10% (111 votos) dijo que no les gustaron los ganadores. Los ganadores fueron los siguientes: Orquestador y/o Arreglista: Manuel Tejada; salsero del año: Chiquito Team Band; compositor y/o autor de letras: Daniel Santacruz: artista y/o agrupación destacada en el extranjero: Natti Natasha; cantante solista: Wason Brazobán; concierto del año: Fernando Villalona Sinfónico – Fernando Villalona; música religiosa contemporánea: Marcos Yaroide: colaboración del año: Natti Natasha y Ozuna; bachatero del año: Frank Reyes; Merengue del año: Quiero que me des un like, Hermanos Rosario; Bachata del año: Asesina, Zacarías Fereira y Orquesta del año: Toño Rosaro.

Finalmente en el renglón lírico y teatro donde ganaron los siguientes artistas: cantante lírico: Nathalie Peña-Comas; bailarín clásico: Alexander Duval – Pas de Deux (“Saturación” y “Espartacus”); coreógrafo: Carlos Veitía – Cascanueces; actor del año: Pepe Sierra – Esperando a Godot; actriz del año: Cecilia García – Al final del arcoíris, teatro musical: La familia Addams – José Rafael Reyes Gómez; artista destacado en el extranjero: Nathalie Peña-Comas, producción escénica: La Bayadera – Ballet Clásico Alina Abreu y Fundación ProDanza, de 980 votos emitidos, el 63 por ciento (617) dijo estar de acuerdo con los ganadores, al 28 por ciento (273 personas) le daba igual y al 9% (90 personas) no les gustaron los ganadores.