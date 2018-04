“En mi próximo disco voy a experimentar con el merengue”

Muchos dijeron que se fue del país por falta de apoyo, sin embargo, para Vicente fue un momento de crecimiento, de búsqueda personal y profesional. “Me fui a Colombia con la intención de hacer un disco, de trabajar con un equipo. Aunque comencé de una vez a hacer conciertos, me tomó dos años la planificación del disco y organizarme. Todo comenzó a cambiar en mi vida. Me fui de la casa de mis padres, comencé a ver la música con mucha más responsabilidad, a notar el desarrollo de otras bandas. Cuando uno trabaja de manera independiente se requiere más disciplina. Tuve que aprender a organizar mi tiempo, hacer horarios, calendarios y trabajar día a día, no solo para los conciertos. Es un trabajo de esfuerzo diario y eso lo aprendí en Colombia”.

Ritmos y sonidos

Ganar; una gran sorpresa

“Para mí fue una súper sorpresa la nominación, porque ‘A la mar’ fue un disco que cuando se hizo no buscaba éxito comercial. Era básicamente todo lo contrario, buscaba lo que a mí me gustaba y me interesaba en ese momento que era el folclor dominicano, sobre todo el afrodescendiente. Vine de hacer un primer disco que fue la ventana hacia la música tropical. Hacía otro tipo de música con Calor Urbano, y luego decidí hacer mi carrera en solitario buscando en la bachata, la salsa, el chacha... El primer disco inició la búsqueda hacia la música caribeña. Duré cuatro años investigando la cultura, viajando a fiestas de palo, a Villa Mella, leyendo mucho en una búsqueda personal que se reflejó en algo tan importante. Fue una grata sorpresa y me ayudó a solidificar mi intención artística, a creer en lo que busco en las raíces nuestras. Ahora que estoy trabajando mi tercer disco me ayuda a estar más decidido. A uno como artista a la hora de empezar un camino artístico le entran las dudas y en ‘A la mar’ la tuve, y eso fue parte de la magia. Pero aun la tengo, por eso estoy buscando en otros ritmos que no experimenté en ‘A la mar’. Ahora siento que este es el camino que quiero tomar, la gente entendió y no es más fácil, pero ahora tengo un poquito más de seguridad”.