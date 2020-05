$!En un circo cubano confinado en Inglaterra, el espectáculo debe continuar

El payaso Papeluxo se pinta una nariz roja y una sonrisa y sale a la pista... sin público. Bloqueado en Inglaterra debido al coronavirus, el circo cubano Big Kid sobrevive llevando al ciberespacio aquel dicho de "el espectáculo debe continuar".

Pese a ser chileno, Papeluxo, cuyo verdadero nombre es Italo Magno Franco Sepúlveda, es uno de los 25 artistas que el circo Big Kid trajo en febrero desde Cuba, reclutados en La Habana, Guantánamo o Villa Clara.

Bajo el título "Circus de Cuba" esta "es la primera vez que traemos un espectáculo totalmente cubano", explica orgullosa a la AFP la manager británica Julia Kirilova.

A su llegada "tuvieron dos semanas de ensayos y solo actuaron diez veces", antes de que Londres ordenara cancelar todos los espectáculos en marzo, lamenta.

Cuba cerró sus fronteras para protegerse del coronavirus y, en plena gira por el noroeste de Inglaterra, se quedaron bloqueados en la pequeña localidad costera de Morecambe.

"Esta situación nos sorprendió a todos, no volvimos a Cuba porque no pensábamos que iba a durar tanto" y "bueno allí nosotros no tenemos trabajo ahora mismo y aquí sí lo teníamos", reconoce Luis Villalón, uno de los acróbatas.

- La playa, "una salvación" -

El espectáculo, un viaje con sabor criollo por la vida de la isla, está compuesto de acróbatas, equilibristas y trapecistas. No hay animales, sí mucha música y baile.

Y esa alegría no se ha perdido pese a que ahora están confinados en sus caravanas, instaladas junto a la gran carpa roja en un parque de Morecambe cerca del mar.

"La moral va bien, siempre tenemos algo que hacer, uno siempre está inventando", dice Luis, que se siente afortunado de poder ir a caminar por una playa que le recuerda a Cuba. "Es una salvación" a pesar del frío, bromea.