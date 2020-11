Erika Ender muestra sus colores en su nuevo disco MP3-45

Antes del estreno

Trayectoria

Ender es la compositora más joven en ingresar al Salón de la Fama de los Compositores Latinos y tiene varios récords en el libro Guinness. Con su música ha liderados la primera posición de la lista Billboard en varias ocasiones.

“Me siento muy agradecida de lo que ha ocurrido en mis 28 años de carrera artística. Le agradezco a la vida que me ha permitido hacer lo que amo, al universo que ha reaccionado en base a todo el esfuerzo que he puesto en mi carrera. Cuando era chiquita yo soñaba con ser ese puente que pudiera hacer que mi música llegara a otros corazones, como lo habían hecho otros grandes artistas que me inspiraron. Cuando uno tiene sueños que se pueden materializar es cuestión de creatividad y mantener el foco”, reflexionó la artista al afirmar que su música está sustentada en valores y que de alguna manera busca enviar un mensaje positivo a las mujeres.

Además de su música comparte su tiempo realizando acciones sociales. Desde su hogar le enseñaron a ser solidaria. “Me enseñaron esa forma del ver el mundo. Mi madre me decía siempre que mi talento no me pertenecía, sino que era un instrumento para usarlo para el bien común. Nos inculcaron a mirar al prójimo y es lo que hacemos desde nuestra Fundación Puertas Abiertas, intentamos sembrar educación y formación integral en los jóvenes y niños de mi país. Hoy podemos decir que hemos restaurados más de 36 escuelas y beneficiado a más de 15 mil niños y jóvenes. He usado mi talento con un propósito para ayudar”, comentó.

Erika Ender es la coautora de la famosa canción “Despacito” que popularizaron Luis Fonsi y Daddy Yankee. El tema dejó una profunda huella en su carrera. “Esa huella no solo fue a mí sino a la música latina. Yo he tenido la suerte de viajar a varias partes del mundo y de repente enciendes la radio y escuchas la canción. Creo que fue un gran logro para la música latina”.