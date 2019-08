$!¿Es la modelo Eglantina Zigg la madre de los hijos de Ricky Martin?

"Esa es la madre de tus hijos, son igualitos a ella", "casi que no me quedan dudas" y "la sangre no miente", fueron algunos de los mensajes que le pusieron al artista, quien está casado con el artista plástico Jwan Yosef .

Hasta el momento, Martín no ha querido revelar el nombre de la madre de sus hijos, pero ha dejado claro que no usó un vientre de alquiler para traerlos al mundo.

"Vi la foto y me dije: '¿Quién es esta mujer tan angelical, tan transparente?'” y añadió: “Yo no alquilé un vientre. Esa expresión la utilizan los fundamentalistas conservadores. Me prestaron un vientre. No pagué por él. Le daría la vida a la mujer que me ayudó a traer a mis hijos al mundo", según una entrevista que dio a la revista Vanity Fair España.

De acuerdo a Wikipedia, Eglantina del Carmen Zingg Puppio (Caracas, 22 de abril de 1981) es una actriz, modelo, personalidad de televisión y agente de paz en Venezuela. Se le ha visto compartir en ocasiones con el cantante boricua.