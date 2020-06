Esposa de Daddy Yankee sale en defensa de Natti Natasha tras críticas por salir desnuda en nuevo videoclip

La cantante dominicana Natti Natasha lanzó el pasado lunes un nuevo tema, titulado Que mal te fue, junto a un videoclip en el que vemos a la intérprete desnuda y bailando en bikini dentro de una piscina.

Muchos fans de la artista han aplaudido este nuevo trabajo, mientras que otros han criticado que haya expuesto de esta manera su cuerpo para los ojos de todo el público.

"Enseñar para vender, no le queda otra", "El mundo sufriendo y ella enfocada en enseñar todo" o "Me encanta todo lo que hace Natti, pero esta vez no me gustó", son algunas de las críticas que se pueden leer al pie del post con el video de Natti.

Tras las críticas Mireddys González, la esposa de Daddy Yankee, quien tiene una fantástica relación de amistad con la intérprete como han dejado ver en varias ocasiones en sus redes sociales, salió en defensa de la santiaguera.

"La que no le gusta no la consuma. Aquí la doble moral es cosa de todos los días. Si lo hace Natti Natasha es vulgar, pero si lo hace una artista extranjera es arte y versatilidad".