$!Esposo de hija del actor Julián Gil tiene cáncer

El actor Julián Gil informó que su yerno Iñigo, pareja de su primogénita Nicolle Gil tiene cáncer.

Mediante un emotivo mensaje el galán de telenovelas y películas latinas declaró que toda la familia estará batallando junto a él en ese difícil momento.

"Mi querido Iñigo ❤, mi querido yerno, HOY más que nunca te quiero decir que no estás solo acá tienes una familia que estará batallando contigo y junto a mi hija este duro proceso que se nos viene. Nunca te rindas, NUNCA porque somos un gran equipo liderado por Dios, en Él ponemos toda nuestra fé y confianza", fueron las palabras hacia su yerno.

Además, refirió que la boda que tenían prevista será aplazada, pero al final “va a ser la mejor de todas las bodas y celebraremos como nunca”, indicó.

Gil se convirtió en padre de Nicolle Alejandra con solo 15 años de edad. El actor destacó la valentía de su hija mayor, de 35 años y quien estaba a solo días de casarse con el amor de su vida. “A ti, hija Nicolle, no me equivoqué con tu crianza, me siento muy orgulloso de sus sentimientos y valores. No tengo dudas de que eres una gran mujer y esposa”, le manifestó Julián Gil.