Estados Unidos le niega tres veces la visa a actor de “Roma”

No todo es color de rosa para el elenco de la multipremiada película “Roma”, del mexicano Alfonso Guarón. Al menos, para una persona en particular ha sido muy difícil no poder celebrar junto a sus compañeros de reparto en las alfombras rojas y de las premiaciones que ha recibido el filme en la nación estadounidense, debido a que no tiene visa y sus pedidos le han sido denegados tres veces.

El actor Jorge Antonio Guerrero, quien interpreta a Fermín, pareja sentimental de la protagonista Cleo, se queja que ni con una invitación que le hizo especialmente la plataforma Netflix, productora del filme, los cónsules que lo han atendido cuando ha acudido al consulado estadounidense en México le han dado la visa.

Guerrero se refirió al tema durante una entrevista a la revista Quien.com, en la que confesó que su primera negativa para obtener el permiso de entrada a los Estados Unidos fue como turista y que ya en el segundo intento, ya con la invitación de Netflix, los oficiales ni leyeron el documento.

“El primero fue a principios del año pasado. En ese entonces, yo todavía no tenía noticias relacionadas a la película [Roma]. En ese momento, mis razones eran turísticas únicamente. Me la niegan, y por octubre o noviembre, que ya se había estrenado [la película] en el Festival de Morelia, es cuando me empiezan a hacer estas invitaciones de parte de Netflix, tanto para alfombras rojas como Golden Globes”, dijo.

“En mi segundo intento, decían que yo iba a trabajar, y yo contesté que no, que iba como invitado”, detalló.

El actor, que hace un desnudo frontal en la película, dijo esperar que la situación se solucione satisfactoriamente para poder acudir a la premiación de los Oscar.

“Quiero pensar eso, porque si pudiéramos encontrar el modo de que un oficial consular o alguien en la embajada leyera esas cartas de invitación, se podría entender la figura artística que tengo y el intercambio cultural que se está gestando entre dos naciones”, expresó en la entrevista.