Evelio Herrera: “Siempre hemos actuado de buena fe con Tueska”

SANTO DOMINGO. El promotor artístico Evelio Herrera lamentó que su ex esposa, la cantante Tueska se deje influenciar al entablar una demanda en su contra para lograr que el contrato vigente que tiene con su firma sea disuelto en los tribunales.

En declaraciones ofrecidas a reporteros de DL, Herrera explicó que hace menos de diez días conversó con la cantante con el propósito de arribar a un acuerdo para finiquitar el acuerdo sin mayores traumas.

“Esta mañana hablé con mi abogado para pedirle que me agilizará el acuerdo para terminar el contrato lo antes posible, sin embargo pasadas las dos de la tarde de hoy me llamaron de mi oficina para informarme que me había llegado un acto de alguacil de su representante legal. Eso fue una gran sorpresa para mi porque no era necesario”, contó Herrera.

El promotor artístico deploró que Tueska tomara esa decisión porque no es una persona de conflicto, ni mucho menos de intentar trabar la carrera de un artista, mucho menos de ella.

“Se desarrolló profesionalmente desde mi empresa. Luego del divorcio continuamos trabajando, pero de repente parece que tiene personas a su alrededor que la están aconsejando mal. Yo he invertido cuantiosos recursos para construir su imagen y consecuentemente existe un contrato que vencerá en cuatro años y medio, el cual tenía la intensión de dejarlo sin efecto mediante un pago único”, explicó.

Según los argumentos de Evelio se comprometió a grabarle tres producciones discográficas en diez años y está alegando una violación contractual, lo que negó. “Nosotros hemos cumplido, siempre hemos actuado de buena fe con Tueska. No me interesa pelear en un tribunal y espero que mañana ella tenga el mismo ánimo mío de terminar la relación comercial fuera de los tribunales”, comentó.

Sin embargo dijo estar preparado para lo que venga porque los documentos que posee le dan la razón. “Tueska ha encarado proyectos con su imagen y nosotros la hemos dejado trabajar sin que lo notifique, a pesar de que está en el contrato. Eso te demuestra que no estamos buscando afectar su carrera”, concluyó.

Según el contrato, si Tueska quiere dejar sin efecto el contrato deberá pagar 130 mil dólares.

En vano resultaron los esfuerzos de reporteros de DL para establecer comunicación con la cantante.