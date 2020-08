$!Ex Miss Colombia protagoniza su primera portada tras la amputación de su pierna

Un ejemplo de resiliencia. Así es como se señala a la modelo Daniela Álvarez, quien tras triunfar en las pasarelas internacionales, representar a su país en Miss Universo y ser el rostro de varios programas de televisión, tuvo que enfrentar una dura prueba tras tener que amputarse una pierna.

Una isquemia fue la causa de ese procedimiento, misma que le fue descubierta tras someterse a una "sencilla" operación para extraerle una alteración en el vientre. Ahora debe tomar 29 pastillas al día y recibir numerosos tratamiento para poco a poco volver a las actividades normales, bailar, presentar programas y viajar.

Esto no la limita ni le quita la alegría y las ganad de vivir, así lo confesó la joven al protagonizar su primera portada tras el difícil procedimiento.

"¡¡Wow!! @alodigital que sorpresa tan linda esta portada. Lo más lindo es que aunque falte un pedacito de mí, mis ojos siguen viendo a la Daniella que he sido siempre, alegre, llena de fe y con muchos sueños por delante", escribió la beldad colombiana en su cuenta de Instagram para compartir la portada con sus seguidores.

"Aquí, abrí mi corazón para contarles más de todo este proceso de pérdida por el que he pasado y cómo lo he afrontado junto a mi familia.Gracias por este homenaje que me hacen y permitir compartir con todos la nueva versión de mí", concluyó.

Como era de esperarse los mensajes de apoyo de sus colegas del medio y el público en general no han cesado, la mayoría destacando su gran fuerza de voluntad y el ejemplo para el mundo en un momento tan delicado como el actual.