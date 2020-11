$!Examen toxicológico del cantante y actor Xavier Ortiz reveló detalles sobre su muerte

Se dio a conocer el resultado del examen toxicológico que se le realizó al cuerpo del ex Garibaldi, Xavier Ortiz, que demostraría que no padecía ninguna enfermedad terminal, lo cual derribaría la teoría de que la causa de su muerte haya estado relacionada con su condición médica.

De acuerdo a Infobae, en una entrevista hecha por el programa De Primera Mano, la ex pareja de Ortiz, Carissa de León, recientemente declaró que recibió la noticia de que el actor le habría dejado una cuenta bancaria en los Estados Unidos con el fin de que se pudiera usar el dinero en caso de que algo sucediera.

"El reporte toxicológico salió completamente limpio. Eso es importante mencionarlo. Salió perfectamente bien, de salud salió muy bien. (En) todas las investigaciones que se hicieron respecto a esos dos temas salió bien. Me quedo tranquila sabiendo que no hubo una enfermedad terminal, que no hubo ninguna situación que propiciara esa decisión", reveló la ex del artista.

La hermana de Xavier Ortiz, Olga Ortiz Ramírez, quien dio algunos detalles acerca de su estado de ánimo pocos días antes de su suicidio y reveló que había sufrido mucho por las condiciones económicas derivadas de la falta de trabajo y al encierro que causó la contingencia del Covid-19, por lo que se vio obligado a vender su casa y quedarse en la residencia de la familia, por lo que contaba con algo de dinero antes de fallecer.

"Sabíamos que estaba muy deprimido por el aislamiento, la falta de ingresos y una separación muy tormentosa. Apenas acababa de vender su casa y tenía dinero... estamos tan sorprendidos".