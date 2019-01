$!Exconcursante a Miss Universo muestra sus estrías en Instagram

La irlandesa Rozanna Purcell, concursante de Miss Universo, hizo lo que pocas mujeres hacen. Mostrar las estrías y celulitis que tiene su cuerpo.

La beldad utilizó la plataforma de Instagram para compartir las marcas de su cuerpo. Su objetivo: que las mujeres las acepten como algo normal en su cuerpo. “Las estrías son normales, todos las tenemos, grandes o pequeñas, son parte de mí y están aquí para quedarse.

En un largo mensaje, acompañado de una fotografía, la modelo cuenta que las estrías le comenzaron cuando tenía entre 11 y 12 años y que al principio pensaba que eran algo fuera de lo común que podía exhibir con orgullo.

“Unos cuantos meses más y más me di cuenta de que esto es tan genial”, que tengo todas las marcas de reptiles que nadie más tiene... Cuando crecí, fui a la secundaria y me di cuenta de que era algo que no debería pensar que era tan cool o show, nadie en las revistas las tenía, nunca las noté en nadie más, no era normal o se consideraba hermoso”, reflexinó en su cuenta rozannapurcell

Agregó: “No ha sido hasta ahora, en los últimos dos años, que puedo caminar con confianza con alguien en bikini o pantalones cortos y no encogerme por dentro pensando que probablemente estén viendo todas mis estrías y celulitis’. Las fotografías fueron publicadas al final de 2018 y han alcanzado miles de “likes” y comentarios de apoyo.

Purcell fue candidata a Miss Universo en 2010, alcanzó el puesto número 10 en el certamen, que se celebró en Estados Unidos.