$!Expresentadora de TV Anyara sigue dando positivo al coronavirus

La expresentadora de televisión dominicana, radicada en los Estados Unidos, Angie Shakira, conocida en el país como Anyara y el personaje infantil Pituka, sigue dando positivo a la enfermedad del coronavirus. Así lo anunció la actual funcionaria de la embajada dominicana en Washington.

"Ayer nos sometimos nuevamente al test del COVID, con el objetivo de donar nuestro plasma y salvar las vidas de otros..Para nuestra sorpresa la prueba salió positiva. A pesar de que el Condado de Arlington nos había dado el "release"(a mi el jueves 2 de abril y a Edward mucho antes), lo que técnicamente desde esa fecha nos permitía retomar nuestras vidas y salir a la calle", escribió Anyara en Instagram.

"Estuve contando los minutos de que llegara el día 14 para salir del aislamiento y volver a abrazar a mis hijos. Fue el momento más hermoso en mucho tiempo!!! Tenía un mes aislada de ellos. Pero ahora con estos resultados el sentimiento de culpabilidad y el miedo de haber puesto en riesgo a mis hijos me tienen el corazón destrozado", continuó abriendo su corazón la expresentadora del programa Perdone la Hora.

Aprovechó para orientar a sus seguidores a quedarse en casa, porque el virus es aún desconocido para todos.

"Lo único que sabemos con total certeza sobre el coronavirus es que no sabemos nada..Por mi experiencia personal y la de mi esposo, recomiendo que no se tenga contacto con el exterior hasta tanto no se descarte que no se tenga el virus...", señala.