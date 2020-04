$!Expresentadora de TV Anyara tiene coronavirus

La expresentadora del programa Perdone la Hora, y conocido por su personaje de Pituka, Angie Martínez, mejor conocida como Anyara, se encuentra en aislamiento domiciliario tras confirmar que padece de Covid-19.

“Oficialmente soy una persona con coronavirus. Soy parte de las estadísticas, muy lamentablemente, al igual que mi papá y mi esposo. Informé a los grupos de estudiantes con los que había tenido contacto la semana anterior y, por supuesto, a mis compañeros de trabajo que eran a los que más yo había expuesto”, dijo.

Alejada de la televisión desde hace muchos años, la expresentadora de televisión, ahora se dedica a la diplomacia, reside en Estados Unidos.

Relató que ya está superando el caso, y que empezó a presentar síntomas el pasado viernes 13 de marzo, pero que no fue hasta el miércoles siguiente cuando el doctor accedió a hacerle la evaluación.

Fue su padre quien disparó la alarma: “Yo insistí en que necesitaba saber si tenía el coronavirus, porque mi papá estaba con nosotros en la casa y es un paciente de muy alto riesgo: inmunosuprimido, trasplantado, con temas de hipertensión y diabetes. Me aterraba la idea de exponerlo. La noche anterior, él había tenido tos y dolor de cabeza, algo que no es usual en él, y no había dormido bien. Cuando me lo dijo, le tomé la temperatura y tenía fiebre. Lo llevamos a un hospital en Baltimore y ahí nos hicimos la prueba Edward (su esposo), mi papá y yo”.

Anyara también trabajó en exitosos espacios televisivos como “El reto semanal” y otros proyectos de temporada.