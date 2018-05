Falleció el empresario radial Teo Veras

Primer maestro de ceremonia del Teatro Nacional (desde 1974) para la presentación del capítulo “Jóvenes Sobresalientes de la República Dominicana” de la organización Jaycees 72′. Igual función desempeña en el concurso de belleza “Miss Ambar del Mundo” (1977-1978). Desde 1973 ha sido consultor y realizador de campañas publicitarias (Radio y TV) para Cinema International Corp.; Avis Rent Car; Universal Pictures; Columbia Films Trading; Telecable Nacional, Paramount Pictures; 20th Century Fox; United Artist; Pelimex; American Life Insurance Co. y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de la República Dominicana entre otras. Productor Ejecutivo de documentales turísticos del Ministerio de Turísmo de República Dominicana.

Así como también creador y realizador de Jingles y promociones para sus estaciones desde 1978, otras difusoras dominicanas y las estaciones Q-97 FM, en San Juan de Puerto Rico; WRIO-FM, Ponce; WXRF Radio, Guayama; WUPR-AM, Utuado; 98 Rey; WKJB-FM (Radio Visión 99) y WKJB-AM Mayagüez, todas en Puerto Rico; Radio Antilles y Radio Vision 2000 en Puerto Príncipe (Haití); WRIB Radio (Rodhe Island, E.U.A.); WQBA FM (La Exitosa 107.5 FM) en Miami Florida; RPC Radio Cadena Nacional, Caliente Panamá; Azul 101 y Continental FM en Panamá; las cadenas nacionales Tropicana Stereo en Colombia y Amistad Stereo en Chile, ambas del Sistema Caracol Radio; LA 91 FM en Guayaquil, Ecuador; Excel 100.9 en la ciudad de Guatemala, República de Guatemala y Radio Cristal Lanzarote en Lanzarote, Islas Canarias.

Productor y editor del “Manual Sonoro para el Escucha de las Transmisiones de Ondas Cortas” (1981). Co-editor junto al enólogo argentino Tíndaro Muscará, de la obra sonora “Los Vinos. Como Catarlos Y Degustarlos” (1985) preparado en un lenguaje sencillo especialmente dirigido a personas interesadas en aprender los pasos básicos para disfrutar los vinos; y la obra “Las Telecomunicaciones en América y República Dominicana. Origen y Desarrollo” (2009), una completa obra de 932 páginas donde se ofrece una cronología desde los primeros vestigios de las comunicaciones hasta nuestros días. Esta obra también está disponible en Amazon Kindle.

Ha sido Director del Servicio Internacional de Ondas Cortas de Radio Televisión Dominicana (estatal) en 1978-1979 y asesor de programación de La Voz de las Fuerzas Armadas Dominicanas. Director de Radio Universal AM y FM (1978-1982); programador de HILX FM (1973, 1978-1981); director de Radio Central AM y FM (1982-1984) en Santo Domingo; Director de Radio Éxitos AM y FM (1982-1984) y asesor de programación en HIOO FM (1980-1983), ambas en la ciudad de Santiago de los Caballeros.