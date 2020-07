$!Famosos de Hollywood que sucumbieron al encanto de la mujer latina

La belleza y el encanto de la mujer latina está más que probado. Los certámenes de belleza lo avalan. Las mujeres de habla hispana son capaces de conquistar a cualquier hombre o si no que se lo pregunten a varios de estos famosos.

De acuerdo a la revista Vanidades, una noche de 2003, mientras filmaba la película Stuck on You, vio a la argentina Luciana Barroso, quien trabajaba como bartender en South Miami, y de inmediato el actor quedó flechado con ella. La boda se llevó a cabo en Nueva York, en diciembre de 2005, y hoy la pareja tiene cuatro hijas.

Se conocieron en el 2007, en la filmación de un video, y ?desde el primer momento hubo una atracción especial?, asegura ella, quien es 16 años menor que el actor de 48 años de edad. Aunque no se han casado legalmente, Vin y Paloma son los padres de tres niños: Hania, Vincent y Pauline. El problema es que con su aspecto de hombre rudo, Vin parece ser muy coqueto, por lo que en más de una oportunidad la prensa ha divulgado rumores sobre supuestas infidelidades suyas. Sin embargo, hasta el momento, la pareja se mantiene unida.

Corría el año 2014 y el actor de Magic Mike (película del año 2012) acudía como invitado a una fiesta que celebraba la productora de la serie Modern Family. En este evento, Joe vio a Sofia y cayó rendido a sus pies. "Ella llevaba un vestido que le sentaba genial y yo no podía dejar de mirarla", aseguraba Manganiello en este programa de radio.

El actor y comediante Rob Schneider se casó con su novia de muchos años, la mexicana Patricia Azarcoya Arce.

Rob conoció a Patricia durante una visita promocional de una de sus películas en la ciudad de México. Ella trabajaba como productora de un programa de televisión al que fue invitado el comediante, y tras flecharse de inmediato, comenzaron una relación y luego se la llevó a vivir a Los Angeles.

Otros casos

Ryan Goslin y Eva Mendes

Ryan inició en el 2011 una relación con la actriz Eva Mendes, quien nació en Miami, de padres cubanos (el amor surgió durante el rodaje de The Place Beyond the Pines) en septiembre de 2014 tuvieron juntos a su primera hija llamada Esmeralda Amada.