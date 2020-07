$!Famosos elogian a los padres en su día

View this post on Instagram

En estas fotos, izquierda tenía 25 años y derecha 46 IVÁN HERRERA se llamaba mi querido y amado Padre. A sus 47 años falleció y recuerdo como ahora lo grandioso que fuiste como Padre. He tratado de ser una copia tuya en todos los sentidos Papi. Hombre bondadoso, bueno, educado, trabajador, familiar, afectuoso, inteligente y entregado a la familia TE AMO Papi y cada día te extraño más . Felicidades a todos los Padres