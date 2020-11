$!Famosos latinos que apoyan a Donald Trump y los que prefieren a Joe Biden

Este 3 de noviembre los estadounidenses escogerán a su presidente por los próximos cuatro años. Como en años anteriores los famosos han hecho público su intención de voto. Aunque hay más candidatos incluyendo el rapero Kanye West, los votos se centran en dos, el presidente actual Donald Trump, quien busca la reelección por el Partido Republicano y el ex vice presidente de la principal nación norteamericana, Joe Biden, por el partido Demócrata. A continuación presentamos un levantamiento con algunos famosos que han dicho por quién votarán o votaron si lo hicieron de forma anticipada. Jennifer López y Alex Rodríguez mostraron su apoyo al candidato presidencial Joe Biden

Jennifer López y Alex Rodríguez. (Fuente externa)

"Para mí se trata de unificar la nación una vez más, dejar a un lado el odio, pensar en mis hijos en un mundo donde está bien ser racista y tener prejuicios porque nuestra administración dice que está bien. Eso es muy triste porque así no es el país donde yo crecí", dijo la actriz, cantante y empresaria de origen puertorriqueño. Por su parte, el exjugador de beisbol, empresario y filántropo de origen dominicano añadió: "Estamos emocionados de votar, nuestra voz nunca ha sido más importante. Queremos unirnos para vencer la COVID y para reconstruir la economía de Estados Unidos que ahora nos necesita tanto". Cardi B

Cardi B.

La rapera respalda al candidato demócrata Joe Biden. La estadounidense de origen dominicano y el antiguo vicepresidente estadounidense hablaron de política en Zoom. La cantante de "WAP" le pidió a Biden que ayude a combatir el racismo y la violencia policial en contra de las minorías. Cardi B expresó que las autoridades actuales bajo el mando del presidente Donald Trump no han sabido dar respuestas eficientes a la pandemia, no han buscado una solución para frenar el contagio y están confundiendo a las personas sobre qué hacer o no en estos momentos tan duros por la crisis de salud causada por el coronavirus Pedro Moreno

Pedro Moreno, actor. (Fuente externa)

El actor cubano y su esposa Barbie Moreno apoyan al presidente Donald Trump y fueron a una reunión de "Latinos For Trump" en Miami. Moreno demostró su apoyo por el presidente Donald Trump, de quien asegura es el único vehículo para evitar que el socialismo llegue de lleno al territorio norteamericano. “Trump es el único vehículo en contra de eso y para mi hay que votar por Trump (...) Sí aquí entra el socialismo se jode Latinoamérica, se jode el occidente”, opinó. Ricky Martin

Ricky Martin, cantante. (Fuente externa)

El cantante quien ha criticado a Trump por su trato a Puerto Rico, hizo público su apoyo al candidato demócrata. "La respuesta federal al huracán María fue inadecuada y lenta y probablemente contribuyó a miles de muertes posteriores relacionadas con la tormenta", expresó el cantante en Instagram. "Biden se asegurará de que Puerto Rico reciba los fondos federales para la reconstrucción por los desastres que se necesita con urgencia para apoyar la recuperación a largo plazo de Puerto Rico y aumentar su capacidad para resistir futuras tormentas". Eduardo Verastegui

El actor y director mexicano dice sentirse orgulloso de ser asesor del presidente. "Muchas gracias, Presidente, por la invitación a formar parte del Comité Asesor de la Iniciativa para la Prosperidad Hispana. Es un honor para mí trabajar por nuestra comunidad hispana en Estados Unidos", expresó en Instagram junto a una foto con Trump y el vicepresidente Mike Pence. Verástegui enfatizó durante una entrevista que esta decisión surge debido a que le hizo una promesa a sus padres de que jamás volvería a trabajar en algún proyecto de cine o televisión que pudiera ofender tanto a su familia, como a su fe y ahora, a la comunidad hispana. Patricia Navidad

Patricia Navidad. (Fuente externa)

La actriz no esconde su devoción por Trump. “La libertad inicia en nuestra mente, liberémonos de los barrotes de nuestra cárcel mental, extendamos las alas y aprendamos a volar, no seamos como los pájaros que nacen en jaula y piensan que volar es una enfermedad. Despertemos a la luz de la conciencia y empecemos a ver con los ojos del alma y de la comprensión, alimentemos nuestro interior con amor y sanemos las heridas profundas que nos impiden evolucionar humana y espiritualmente, retómenos nuestra esencia de luz desde la fuente original creadora y en conexión con el universo de energía infinita. Vibremos en frecuencias altas, recuperemos la confianza y la fe en nosotros mismos y en Dios. Quien tiene a Dios habitando el templo de su ser, no tiene nada que temer", escribió en su Instagram la actriz mexicana junto a una foto vestida de rojo con una gorra de "Keep America Great". Luis Fonsi

Luis Fonsi. (Fuente externa)

El intérprete de "Despacito" también respalda a Joe Biden. "Él es un gran líder quien ha demostrado su respeto y admiración por la comunidad latina y por Puerto Rico durante muchos años. Es hora que tengamos a un presidente que nos trate con la dignidad que nos merecemos, que reconozca lo valiosa que es nuestra contribución a este país y que promueva la unión y la aceptación", expresó Fonsi. Alicia Machado

Alicia Machado. (Fuente externa)

La ex Miss Universo sorprendió con una confesión totalmente inesperada, aseguró que votará por Donald Trump, ya que no le gusta Joe Biden. “Este año voy a votar por él. Porque necesitamos carácter, el mundo está hecho un desastre y aparte de eso no me gusta la otra opción, punto”, comentó la ex Miss Universo que fue humillada por el hoy Presidente durante su reinado. Eva Longoria

Eva Longoria. (Fuente externa)