$!Famosos reaccionan al resultado de las elecciones

Mientras algunos muestran la alegría de la victoria, otros viven la agonía de la derrota, algo normal en una contienda electoral donde solo puede haber un ganador. Esta contienda electoral se caracterizó por la participación activa de muchas figuras que a diferencia de otros años, mostraron sin disimulo su preferencia.

Uno que no temía rebatir argumentos en contra de su candidato era el cantautor Wason Brazoban. El cantante no dudo anoche en reconocer la derrota del PLD, aunque con sus reservas. “Felicidades al nuevo presidente de nuestra República Dominicana. Aunque no era mi opción preferida, espero de corazón que haga un gran gobierno para que el pueblo dominicano confirme que ganó y no perdió eligiéndolo a usted como nuestro presidente”, dijo.

En la otra cara de la moneda está uno con la sonrisa de oreja a oreja, el comediante Juan Carlos Pichardo. “El que apostó desde antes a esta tripleta (Abinader, Faride y Carolina) debe estar riéndose con la muela de atrás. Hay que celebrar pues ganó el país”, dijo para luego felicitar a la Junta Central Electoral y pedir al PRM que trabaje para hacer valer el voto de un pueblo cansado de lo mismo y que demuestren que fueron la elección correcta.

La Diva, Milagros German, celebró recordando a Hatuey De Camps, quien fuera su esposo. En el video compartido De Camps hablaba de que solo con la unidad era posible para sacar al PLD del gobierno. “Con sus fuerzas menguadas trabajó incansablemente por la unidad de la oposición para vencer al PLD. Hoy se logró ver los frutos de esa unidad y sé que él está en cada una de las conquistas de Luis Abinader para lograr la liberación de este nudo morado que nos apretó durante tantos años”, reflexionó.